俄不吃敬酒 川普怒端罰酒：強烈考慮大規模制裁莫斯科

鉅亨網新聞中心 2025-03-08 07:00

‌



根據美國有線電視新聞網（CNN）的報導，美國總統川普周五 (7 日) 突然在社群媒體平台「真實社交」上表示，由於俄羅斯持續轟炸烏克蘭，他「正強烈考慮對俄羅斯實施新的制裁、大規模銀行制裁以及加徵關稅，以施壓促成最終停火和平協議」。此舉引起了廣泛關注，也顯示出川普對於當前局勢的不滿。

‌



川普呼籲俄烏雙方立即進行談判，否則將為時已晚。這項威脅的提出，正值美國在過去幾周向俄羅斯釋放和解信號之際，特別是在美方曾表示願意解除部分制裁的背景下，新的制裁威脅顯得尤為引人注目。

這是川普首次以如此強烈的語氣對俄羅斯發出「大規模制裁」的威脅，顯示出他對目前局勢的焦慮。川普曾期望以友善的姿態打動克里姆林宮，但俄方的強硬立場顯然讓他感到挫折。俄方不僅要求烏克蘭讓出東部土地，還強烈反對歐洲向戰後烏克蘭派遣維和部隊的提議，這是烏克蘭及其歐洲盟友的核心訴求。

烏克蘭政府報告稱，俄軍在 3 月 7 日凌晨對烏克蘭的關鍵基礎設施進行了聯合打擊，攻擊的重點是烏克蘭的能源設施。路透社指出，就在幾天前，白宮正在起草可能放鬆對俄羅斯制裁的計畫，作為推動結束俄烏衝突及改善與俄方外交和經濟關係的一部分。

由於烏克蘭的防空武器嚴重不足，加上 28 日川普與副總統萬斯及烏克蘭總統澤連斯基在白宮橢圓形辦公室發生衝突後，美方宣布暫停對烏援助，使得西方輿論將怒火轉向川普，讓川普處境尷尬。