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〈美股盤後〉鮑爾不急於降息 川普新關稅威脅 美股本周慘收黑

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-03-08 05:17

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鮑爾不急於降息 川普新關稅威脅 美股本周慘收黑 (圖：shutterstock)

關稅不確定性加劇，美股週五 (7 日) 早盤波動，接著在聯準會主席鮑爾演說後反彈，三大指數集體收紅。

美股本週均呈下跌趨勢，道瓊和標普本週跌幅都超過 2%。那指週線下滑逾 3%，均創去年 9 月以來最差單週表現。


週五非農就業報告公布，2 月非農就業新增 15.1 萬人，低於市場預期，失業率回升至 4.1%，超市場預期。然而，近期數千名聯邦工作人員被解僱的情況並未反映在數據中。

與此同時，聯準會主席鮑爾於在紐約芝加哥大學布斯商學院發表演說，強調美國經濟狀況良好，儘管面臨不確定性，短期內不急於降息。10 年期美債殖利率收於近 2 週以來最高。

關稅威脅依舊不斷。川普週五表示，對加拿大木材和乳製品徵收對等關稅即將出台，最快可能在週五實施。

不確定性加劇的消息是，傳白宮考慮放鬆對俄羅斯的能源制裁，以激勵克里姆林宮就烏克蘭停火達成協議。

高盛和摩根士丹利和等投行下調對美國經濟成長預期。高盛將上調關稅納入考量，將 2025 年第四季 GDP 增長預測從之前的 2.2% 下調至 1.7%。

美股週五 (7 日) 主要指數表現：
  • 美股道瓊指數上漲 222.64 點，或 0.52%，收 42,801.72 點。 
  • 那斯達克指數上漲 126.97 點，或 0.7%，收 18,196.22 點。
  • S&P 500 指數上漲 31.68 點，或 0.55%，收 5,770.2 點。
  • 費城半導體指數上漲 141.74 點，或 3.16%，收 4,629.59 點。
  • NYSE FANG+ 指數上漲 22.18 點，或 0.18%，收 12,109.65 點。
企業新聞

慧與 (HPE-US) 暴跌 11.97% 至每股 15.81 美元。此前該公司警告關稅將損害其年度利潤，伺服器銷售利潤率較低，將裁員約 3,000 人。

博通 (AVGO-US) 狂飆 8.64% 報每股 194.96 美元。博通暗示潛在新客戶有望提振營收，預期本季營收將達 149 億美元，財測相當強勁。

由於商品成本上升，好市多 (COST-US) 財報不如華爾街預期，股價大跌 6.07% 至每股 964.31 美元。

GAP (GAP-US) 暴漲 18.84% 至每股 23.15 美元。GAP 第四季營收和獲利超過預期，因為該零售商的轉型策略幫助在假期季節吸引客戶購買其服裝品牌，包括 Old Navy 和 Banana Republic。

經濟數據
  • 美國 2 月非農新增就業報 15.1 萬人，預期 15.9 萬人，修正後前值 12.75 萬人
  • 美國 2 月失業率報 4.1%，預期 4.0%，前值 4.0%
  • 美國 2 月平均每週工時報 34.1 小時，預期 34.2 小時，前值 34.1 小時
  • 美國 2 月平均每小時薪資年增率報 4.0%，預期 4.1%，修正後前值 3.9%
  • 美國 2 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.4%
  • 美國 2 月勞動參與率報 62.4%，預期 62.5%，前值 62.6%
華爾街分析

Evercore ISI 全球政策和央行戰略團隊負責人 Krishna Guha 在一份報告中表示：「鮑爾演說沒有什麼大的意外，只是為焦慮的市場提供了一些對經濟增長的保證，同時也傳達了一種潛在的略顯鴿派的政策基調。」

RenMac 經濟研究主管 Neil Dutta 稱，美國勞動市場正持續降溫，如果聯準會不採取措施，這種趨勢可能不會停止。

Janus Henderson Investors 的投資組合經理 Adam Hetts 表示：「 這是一種成長恐慌，這就是從無著陸到軟著陸環境的感覺，這很不愉快。它涉及一系列令人不快的經濟數據，而主要驅動因素是消費者支出疲軟。」

BMO 資本市場首席經濟學家 Douglas Porter 提到：「不斷變化的關稅狀況​​對投資人情緒帶來衝擊，本週大部分時間股市都面臨壓力。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

文章標籤

川普關稅加拿大烏克蘭俄羅斯經濟非農就業報告失業率美股美股盤後鮑爾聯準會

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道瓊指數42801.720.52%
NASDAQ18196.2210.70%
S&P 5005770.20.55%
費城半導體4629.593.16%
美國10年公債殖利率4.30880.71%
慧與16.0301-10.75%
博通194.968.64%
好市多964.31-6.07%
Gap, Inc.23.22519.22%

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