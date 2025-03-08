〈美股盤後〉鮑爾不急於降息 川普新關稅威脅 美股本周慘收黑

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-03-08 05:17

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關稅不確定性加劇，美股週五 (7 日) 早盤波動，接著在聯準會主席鮑爾演說後反彈，三大指數集體收紅。

美股本週均呈下跌趨勢，道瓊和標普本週跌幅都超過 2%。那指週線下滑逾 3%，均創去年 9 月以來最差單週表現。

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週五非農就業報告公布，2 月非農就業新增 15.1 萬人，低於市場預期，失業率回升至 4.1%，超市場預期。然而，近期數千名聯邦工作人員被解僱的情況並未反映在數據中。

與此同時，聯準會主席鮑爾於在紐約芝加哥大學布斯商學院發表演說，強調美國經濟狀況良好，儘管面臨不確定性，短期內不急於降息。10 年期美債殖利率收於近 2 週以來最高。

關稅威脅依舊不斷。川普週五表示，對加拿大木材和乳製品徵收對等關稅即將出台，最快可能在週五實施。

不確定性加劇的消息是，傳白宮考慮放鬆對俄羅斯的能源制裁，以激勵克里姆林宮就烏克蘭停火達成協議。

高盛和摩根士丹利和等投行下調對美國經濟成長預期。高盛將上調關稅納入考量，將 2025 年第四季 GDP 增長預測從之前的 2.2% 下調至 1.7%。

美股週五 (7 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 222.64 點，或 0.52%，收 42,801.72 點。

那斯達克指數上漲 126.97 點，或 0.7%，收 18,196.22 點。

S&P 500 指數上漲 31.68 點，或 0.55%，收 5,770.2 點。

費城半導體指數上漲 141.74 點，或 3.16%，收 4,629.59 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 22.18 點，或 0.18%，收 12,109.65 點。

企業新聞

慧與 (HPE-US) 暴跌 11.97% 至每股 15.81 美元。此前該公司警告關稅將損害其年度利潤，伺服器銷售利潤率較低，將裁員約 3,000 人。

博通 (AVGO-US) 狂飆 8.64% 報每股 194.96 美元。博通暗示潛在新客戶有望提振營收，預期本季營收將達 149 億美元，財測相當強勁。

GAP (GAP-US) 暴漲 18.84% 至每股 23.15 美元。GAP 第四季營收和獲利超過預期，因為該零售商的轉型策略幫助在假期季節吸引客戶購買其服裝品牌，包括 Old Navy 和 Banana Republic。

經濟數據

美國 2 月非農新增就業報 15.1 萬人，預期 15.9 萬人，修正後前值 12.75 萬人

美國 2 月失業率報 4.1%，預期 4.0%，前值 4.0%

美國 2 月平均每週工時報 34.1 小時，預期 34.2 小時，前值 34.1 小時

美國 2 月平均每小時薪資年增率報 4.0%，預期 4.1%，修正後前值 3.9%

美國 2 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 2 月勞動參與率報 62.4%，預期 62.5%，前值 62.6%

華爾街分析

Evercore ISI 全球政策和央行戰略團隊負責人 Krishna Guha 在一份報告中表示：「鮑爾演說沒有什麼大的意外，只是為焦慮的市場提供了一些對經濟增長的保證，同時也傳達了一種潛在的略顯鴿派的政策基調。」

RenMac 經濟研究主管 Neil Dutta 稱，美國勞動市場正持續降溫，如果聯準會不採取措施，這種趨勢可能不會停止。

Janus Henderson Investors 的投資組合經理 Adam Hetts 表示：「 這是一種成長恐慌，這就是從無著陸到軟著陸環境的感覺，這很不愉快。它涉及一系列令人不快的經濟數據，而主要驅動因素是消費者支出疲軟。」

BMO 資本市場首席經濟學家 Douglas Porter 提到：「不斷變化的關稅狀況​​對投資人情緒帶來衝擊，本週大部分時間股市都面臨壓力。」