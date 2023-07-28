中國房市大利多 住建部：降低首套房首付比 落實「認房不認貸」

中國住建部在周四（27 日）深夜 11 點半突然宣布，要降低首套房首付比率，並進一步落實「認房不認貸」政策，釋出鬆綁房市政策的信號。

據新華社報導，住建部部⻓倪虹近日在企業座談會上說，要繼續鞏固房地產市場回升態勢，積極支持剛性和改善性住宅需求，進一步落實降低購買首套住房首付比率和貸款利率、改善性住宅換購稅費減免、個人房貸「認房不用認貸」等政策。

在座談會上，八家來自建築施工、建設科技、房地產等領域的國有、民營企業負責人做出重點發言，結合企業生產經營實際，分析目前行業發展的現狀和趨勢，並提出政策建議。

香港房地產股周五早盤應聲大漲，碧桂園 (02007-HK) 股價勁揚 3.73%，新城發展 (01030-HK) 驟漲 2.96%，綠城中國 (03900-HK) 的漲幅也達到 1.88%。

個人房貸「認房不用認貸」，是什麼意思呢？

「認房不認貸」指的是無論購房者是否有貸款紀錄，只要購房者證明自己名下沒有房產，就可按第一套房貸款的標準辦房貸。如果購房者名下已經有一套房子，不管貸款有沒有繳清，銀行都會按第二套房的標準核貸。

這種政策嘉惠改善型購房者。即使購房者過去有兩筆貸款購房紀錄，只要出脫手中物件，就可按首套房的標準買房子。此政策可發揮以下三大作用：

首先，它可以促進房地產市場流動性，讓更多中低收入群體參與其中。

其次，它可以降低購房者的貸款壓力，讓購房者更容易支付貸款本息。

最後，它可以推動房市發展，促進經濟穩定發展。

上周《彭博》曾披露，知情人士透露，中國政府正在考慮放寬大城市購房限制，此舉可望排除多年來抑制北京和上海買房需求的障礙。

消息人士表示，中國監管機關正在考慮取消以下規定：若大城市買房者有房貸紀錄，即使已經繳清，也不能將之視為首購族。目前有房貸紀錄但沒房地產的購房者，適用買第二套物件者的條件，需要付更多頭期款，且面臨更嚴格貸款限制。

在北京，買第二套房子的買家，頭期款佔房屋總價的比率必須達到八成，而首購族的比重為四成。

一位知情人士說，過去幾個月，一些國有銀行已向監管機關提交相關房貸數據和意見。消息人士透露，這項計畫尚未獲批准。若這項計畫獲批准，政府將允許已經賣掉手中房地產的買家，支付較少頭期款。

中國許多小城市的地方政府，在過去一年已經鬆綁甚至取消購房限制，但官方對大城市的立場並未改變。