〈財報〉英特爾Q2轉虧為盈 本季展望樂觀 盤後強漲8%

英特爾 (Intel) 周四 (27 日) 公布第二季財報，隨著撙節成果發酵，上季營收、獲利雙雙優於預期，且順利轉虧為盈，同時對本季營運釋出樂觀展望，帶動盤後股價勁揚逾 8%。

Q3 財測 v.s. Refinitiv 訪調分析師預期

營收：129 億至 139 億美元 v.s. 132.3 億美元

調整後毛利率：43%

調整後每股淨利 (EPS)：0.20 美元 v.s. 0.16 美元

展望本季，英特爾預估營收將介於 129 億至 139 億美元之間，中位數高於分析師預期的 132.3 億美元，此外，該公司預估調整後 EPS 為 0.20 美元，高於預期的 0.16 美元。

不過，英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 在分析師電話會議上表示，年底前各項業務表現將持續疲軟，伺服器晶片銷售要到第四季才能恢復。

Q2(截至 7/1) 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 預期

營收：129 億美元 (年減 15%) v.s. 121.3 億美元

調整後毛利率：39.8%(去年同期為 44.8%)

調整後營益率：3.5%(去年同期為 9.3%)

調整後 EPS：0.13 美元 (年減 54%) v.s. 每股虧損 0.03 美元

英特爾 Q2 營收從前一季的 153 億美元降至 129 億美元，但優於預期，在連續兩季虧損後，也成功由虧轉盈，淨利達 15 億美元，去年同期淨虧損為 4.54 億美元。

此外，上季調整後 EPS 為 0.13 美元，雖較去年同期砍半，仍勝過市場預估的虧損 0.03 美元。

英特爾財務長 David Zinsner 表示，上季業績優於預期，部分和今年 30 億美元的撙節計畫取得進展有關。

英特爾今年稍早大砍股利，其目標為 2025 年底前每年省下 100 億美元成本。Zinsner 稱，自季辛格回鍋迄今，英特爾已關閉九條業務線，共計每年為公司省下超過 17 億美元。

英特爾上季毛利率從去年的 44.8% 進一步下滑至 39.8%，已經是 2021 年初以來最低，不過公司預期，利潤率將從下半年開始改善。

財報發布後，英特爾 (INTC-US) 周四盤後強漲逾 8%，今年迄今累計已漲 30%。

Q2 各事業營收表現 v.s FactSet 預期

客戶端運算事業 (CCG)：68 億美元 (年減 12%) v.s. 60.8 億美元

資料中心和人工智慧事業 (DCAI)：40 億美元 (年減 15%) v.s. 38 億美元

網路和邊緣事業 (NEX)：14 億美元 (年減 38%)

自動駕駛事業 Mobileye：4.54 億美元 (年減 1%)

晶圓代工服務 (IFS)：2.32 億美元 (年增 307%)

(圖: Intel)

按部門表現來看，包含筆電和桌機處理器出貨的客戶端運算事業，收入較去年同期下滑 12% 至 68 億美元，主要生產伺服器處理器的資料中心和 AI 事業，收入下滑 15% 至 40 億美元，不過，兩大核心事業群表現仍優於市場預估。

隨著疫情紅利退燒，個人電腦 (PC) 市場過去一年來表現低迷，但研調機構 Canalys 此前公布第二季 PC 出貨量僅下滑 11.5%，降幅已較前兩季的 30% 收斂，顯示供過於求的情況正逐步緩解。

其他業務方面，網路和邊緣事業收入年減 38% 至 14 億美元，自動駕駛事業 Mobileye 年減 1% 至 4.54 億美元，晶圓代工業務上季收入為 2.32 億美元，遠高於一年前的 5700 萬美元，年增逾三倍。

季辛格向路透解釋，代工業務的部分收入成長來自先進封裝。「業界對先進封裝很感興趣，因為這對提供高性能運算和 AI 來說至關重要，因此我們預期這方面會有更多生意機會。」