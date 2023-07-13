欲與輝達決高下？英特爾在中國推出雲端AI訓練晶片

英特爾 (INTC-US) 週二（11 日）在中國市場推出雲端人工智慧（AI）訓練晶片——Habana® Gaudi®2，這款晶片可滿足大規模語言模型、多模態模型及生成式 AI 模型的需求，且性能在一些關鍵指標上勝過輝達（Nvidia）(NVDA-US) A100。

據《財聯社》旗下《TMT 時報》報導，該 Gaudi2 處理器及 Gaudi2 夾層卡 HL-225B，以第一代 Gaudi 高性能架構為基礎，具有 24 個可編程 Tensor 處理器核心（TPCs）。

英特爾 Gaudi2 運行 ResNet-50 的每瓦性能，大約是輝達 A100 的兩倍，運行 1760 億參數 BLOOMZ 模型的每瓦性能，則大約是 A100 的 1.6 倍。

浪潮信息高級副總裁、AI 和 HPC 總經理劉軍在現場發表搭載 Gaudi2 的新一代 AI 伺服器 NF5698G7。這款伺服器集成了八顆 Gaudi2 加速卡 HL-225B，還包含雙路第四代英特爾至強可擴展處理器，支援 AMX/DSA 等 AI 加速引擎。

浪潮信息高級產品經理王磊強調，NF5698G7 是專為生成式 AI 市場開發的新一代 AI 伺服器，將為 AI 客戶提供大模型訓練和推理能力。

新華三集團計算存儲產品線副總裁劉宏程表示，基於英特爾 Gaudi2 AI 加速器，新華三正與英特爾合作，開發適合大模型訓練和推理的高性能 AI 伺服器。

與此同時，超聚變數字技術公司算力基礎設施領域總裁唐啟明指出，超聚變將與英特爾共同推出基於 Gaudi2 的全新產品與解決方案。

此前英特爾中國區董事長王銳指出，ChatGPT 浪潮帶動運算需求大幅提升，目前正與百度、阿里巴巴等中國客戶展開共同研究。王銳說，不管是高性能運算還是分布式運算，都已經在布局。