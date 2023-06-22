英特爾重組晶圓代工業務市場不埋單 股價重挫6%

英特爾 (INTC-US) 周三 (21 日) 宣布對旗下晶圓代工事業 (IFS) 進行組織重組，未來將獨立運作並產生利潤，但沒有提供擴大生產規模的具體時程，拖累股價收黑 6%。

周三電話會議上，財務長辛瑟 (David Zinsner) 向投資人解釋公司將如何改變業績公布的方式，未來晶圓代工事業會有單獨的損益表，財報結構更新有助於公司控制成本，繼續朝未來三年削減 100 億美元成本的目標邁進。

2021 年上任後，英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 積極推動轉型工作，將營運重點放在晶圓代工業務上，並強化先進製程技術布局，全力追趕產業龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US)。

藉由發展晶圓代工業務，英特爾未來有望加入與台積電、三星競爭的行列，爭取為蘋果、輝達和高通生產高性能晶片。

不過，市場對於上述消息似乎並不埋單，英特爾周三盤中跌勢擴大，收盤重挫 6% 至每股 32.90 美元。

英特爾表示，有關代工事業和第三方客戶的更多訊息，將於今年稍晚發布。辛瑟預期，在這種模式的運作下，英特爾可望在明年成為全球第二大晶圓代工廠，代工收入將超過 200 億美元。

儘管如此，Summit Insights Group 分析師 Kinngai Chan 認為，與台積電相比，英特爾的預測相形見絀，預估到 2024 年，台積電代工收入將接近 850 億美元。

他說：「這次的報告基本上是在表達，英特爾目前的生產規模仍較小，而且可能持續一段時間。」