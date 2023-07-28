WSJ：紅衫資本將加密貨幣基金規模大砍逾六成

《華爾街日報》(WSJ) 週四 (27 日) 報導，風投機構投資巨擘紅杉資本 (Sequoia Capital) 大舉裁員同時，將加密貨幣基金規模砍掉超過六成，生態基金規模砍半。

消息人士週四透露，紅杉資本將其加密貨幣基金規模從從 5.85 億美元降至 2 億美元，並將生態系統基金規模從 9 億美元削減至 4.5 億美元。

紅杉資本在花費數月時間加大對加密貨幣領域的投資後，該公司於 2022 年 2 月推出這兩檔基金，作為重振公司營運的計畫之一。然而，全球第二大加密貨幣交易所的 FTX 破產，Alameda Research 倒閉，掀起幣圈擠兌風潮，重創許多區塊鏈新創公司的收入。

傳紅衫資本將加密貨幣基金規模砍掉超六成 (圖片：shutterstock)

聯準會持續升息，美國經濟成長力道減緩，科技業裁員潮方興未艾，裁員風潮似乎也吹到創投領域，風投界也正在做出艱難的人力與成本管控。

紅杉資本在今年 3 月份告訴基金投資人，它決定減少基金規模，以更好地反映市場變化。

紅衫資本上週共解雇 7 名高層，這一決定影響了該公司人才團隊約三分之一的成員。

Sequoia 營運長 Sumaiya Balbale 將裁員稱「重組」，修正近年繁榮時期公司過度招聘的問題。

紅衫資本過去曾擁有 850 億美金的資產，並投資超過 150 億美金在加密貨幣領域，是世界上最著名的風險投資公司之一。

目前紅杉資本的風險資產總額約為 555.8 億美元，雖然比 3 月份的 532.9 億美元略有上升，但比 2022 年 3 月提交的 850 億美元已大幅下降。

美中關係日益複雜的情況下，紅杉資本今年 6 月 6 日宣布將公司一拆分為三，將美國與中國的業務完全拆分，紅杉中國的英文公司名稱將從目前的 Sequoia China，更名為 HongShan。

印度及東南亞業務也被分拆出，同時更名為 Peak XV Partners。歐美業務則沿用現有名稱，預計分拆將於 2024 年 3 月 31 日前完成。