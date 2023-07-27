〈財報〉面臨學名藥競爭 必治妥施貴寶上季銷售下滑 調降全年財測

製藥商必治妥施貴寶 (BMY-US) 周四 (27 日) 表示，由於其兩種頂級藥物血癌治療藥物 Revlimid 和血液稀釋劑 Eliquis 面臨學名藥競爭，該公司第 2 季銷售額降幅超過預期，並下修全年財測。

該公司目前預計 2023 年營收將出現低個位數百分比下降，主要是由於 Revlimid 銷售額低於預期。該公司之前預計全年營收將成長約 2%。

該公司股價在周四盤前交易下跌近 3% 至 61.55 美元。

必治妥施貴寶 (Bristol Myers) 正處於領導層變動之中。CEO 卡福里奧 (Giovanni Caforio) 預計將於 11 月辭職，由營運長博納 (Christopher Boerner) 接任。由於 Revlimid、Eliquis 和癌症免疫療法 Opdivo 最終面臨更便宜的競爭，博納將面臨新產品推出的壓力。

該公司還宣布將在第 3 季回購 40 億美元的股票。

當季營收從去年同期的 118.9 億美元降至 112.3 億美元，低於分析師平均預期的 118 億美元。

必治妥表示，Revlimid 本季銷售額為 14.7 億美元，低於分析師預期的 16.7 億美元，理由是學名藥侵蝕以及從該公司患者援助基金會獲得免費產品的患者數量增加。該藥物去年開始在美國面臨學名藥競爭，該公司將該藥物的全年銷售預期調降 10 億美元至 55 億美元左右。

必治妥施貴寶與輝瑞公司 (PFE-US) 共享的 Eliquis 本季銷售額為 32 億美元，較去年下降 1%，主受加拿大和英國學名藥競爭的影響，比分析師的預測低 2 億美元。

Opdivo 本季銷售額為 21.5 億美元，比分析師預期低 1.5 億美元。

必治妥施貴寶當季每股獲利 1.75 美元，低於去年同期的 1.93 美元，也低於分析師預期的 1.96 美元。

它將 2023 年每股獲利財測下修 60 美分至每股 7.35 至 7.65 美元。分析師之前預計該公司今年每股獲利為 7.99 美元。

必治妥施貴寶股價周三 (26 日) 收於 63.41 美元，今年以來下跌約 12%，跑輸紐約證券交易所 Arca 製藥指數，該指數今年來基本持平。