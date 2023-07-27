國銀對中小企放款年增1480億元 北富銀增幅614億元居冠

根據金管會統計，截至今 (2023) 年 6 月底止，國銀對中小企業放款餘額共 9 兆 4313 億元，較去 (2022) 年底增加 1480 億元，其中台北富邦銀行因合併日盛銀，增加金額達 614 億元，高居國銀之冠。

金管會表示，截至今年 6 月底國銀對中小企業放款餘額較去年底成長 1480 億元，比起今年訂定的目標 3800 億元成長量，達成率約 38.94%。

金管會表示，今年 6 月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為 65.44%，占民營企業放款餘額比率為 69.92%，分別較 5 月底增加 0.75 及 0.55 個百分點。

另外，截至 6 月底中小企業放款的平均逾期放款比率為 0.25％，較 5 月底減少 0.01 個百分點。

金管會銀行局副局長林志吉表示，國銀截至今年 6 月底的放款增加餘額，其中台北銀行增加 614 億元、永豐銀行增加 174 億元、華南銀行增加 150 億元，三家銀行放款增量分別位居國銀前三大。

其中台北富邦銀行因併入日盛銀行增加 614 億元，即便扣除日盛銀的增量，增幅 300 億元，放款增加量仍位居國銀之冠。

林志吉強調，將鼓勵銀行在兼具風險控款前提下，持續提供中小企業必要的營運資金，提供中小企業營運融資。