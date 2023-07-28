〈台股盤前要聞〉群創看旺下半年、耀登奪北美電信大廠訂單 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。面板大廠群創預估，整體產業景氣和需求逐漸回溫，加上健康庫存和產能調控，下半年營運將優於上半年；耀登北美電信市場布局報捷，近期拿下北美電信大廠 5G 毫米波無線射頻單元 (RU) 設備測試訂單，為進入市場取得敲門磚。以下是今 (28) 日必看重要財經新聞。

群創估 Q3 大尺寸面板單價季增 7-9% 下半年營運優於上半年

展望第三季，面板大廠群創 (3482-TW) 預估，整體產業景氣和需求逐漸回溫，加上健康庫存和產能調控，下半年營運將優於上半年。閱讀全文...

耀登取得北美市場敲門磚 拿下電信大廠測試訂單

耀登 (3138-TW) 北美電信市場布局報捷，近期拿下北美電信大廠 5G 毫米波無線射頻單元 (RU) 設備測試訂單，為進入市場取得敲門磚，未來可望再切入美系客戶 RU 天線產品供應鏈。閱讀全文...

新品及新客戶貢獻 精測 Q2 轉盈 EPS 1.07 元

測試介面大廠精測 (6510-TW) 昨 (27) 日公布第二季財報，受惠新品、新客戶效益顯現，稅後純益達 0.35 億元，較前季轉盈，年減 81.06%，每股稅後純益 1.07 元，累計上半年為 0.13 元。閱讀全文...

日月光 Q3 營收季增 13-15% 明年先進封裝業績高度成長

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 昨 (27) 日召開法說會，財務長董宏思表示，第三季幾乎所有應用都出現回升，加上客戶新品問世，兩大業務將優於上季，也看好明年先進封裝業績較今年「高度成長」，法人估，日月光投控第三季營收將季增 13-15%。閱讀全文...

保瑞董座：藥廠併購機會增 有幾個案子洽談中

保瑞 (6472-TW) 董事長盛保熙昨 (27) 日針對併購案提到，美中關係讓台灣藥品專業代工產業 (CDMO) 機會，包括併購場合不會看到中國買方、升息環境墊高籌資成本等，目前有看到不少標的售價有折扣，而公司確實也有幾個案子洽談中，希望今年不會讓外界失望。閱讀全文...

高雄煉油廠新標案 泛可寧衛大贏家拿下近半金額

可寧衛 (8422-TW) 宣布取得高雄煉油廠整治新標案，將負責「高煉廠土壤及地下水污染整治工作北 2 區案」，據政府採購資料顯示，第二階段整治案投資金額 123.7 億元，其中可寧衛取得 32.17 億元標案，包含轉投資中台 (6923-TW) 、兩家公司共拿下 56 億元，近乎占標案一半金額，為此波標案最大贏家。閱讀全文...

6 月景氣燈號連八藍 國發會：景氣止跌訊號浮現

國發會昨 (27) 日公布 6 月景氣對策信號，景氣對策信號綜合判斷分數為 13 分，較 5 月增加 1 分，燈號續呈藍燈，連續 8 個月亮起藍燈，但指標轉呈微幅上升，顯示國內景氣止跌跡象略浮現，但成長動能仍偏低緩。閱讀全文...