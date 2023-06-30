我國銀對美曝險金額連5季增加 近8年均居曝險國之冠

中央銀行今 (30) 日公布國銀國家風險統計，至 3 月底國銀依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為 5398 億美元，較去年 12 月底增加 3.24%，主要是對非銀行的私人部門和銀行債權增加所致，其中，對美曝險金額 1441.4 億美元，不僅連 5 季增加，也連續 31 季蟬聯國銀曝險國之冠。

央行統計，我曝險前 10 大國家分別為美國、中國、香港、盧森堡、日本、澳大利亞、英國、越南、新加坡和開曼群島，合計曝險餘額 3967.6 億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額約 73.5%。

其中，美國已連 31 季蟬聯海外最大曝險國，3 月底曝險金額共 1441.4 億元，較去年第四季續增 47.84 億美元，央行解釋，主要是因我國與美國的貿易和金融往來均較密切，再加上美元轉強、信託資產變動較大等因素。

央行也說明，匯率會影響部分統計。

而排名第二的中國，截至 3 月底曝險金額 467.31 億美元，再度轉為下滑，央行說明，主要是因中國經濟沒有那麼好，使銀行拆存相對比較保守，且供應鏈轉移至新南向國家。

此次我國銀對英國曝險從上季的第 9 升至第 7，則是因英鎊升值和升息，導致資金拆存和投資增加。