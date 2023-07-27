7家金融業者重大違規遭金管會限縮業務 至今尚未擺脫緊箍咒

金管會表示，目前包括南山人壽等 7 家金融業遭限縮業務且迄今尚未解禁，其中壽險業有南山人壽、新光人壽、宏泰人壽，券商則有康和證券、永豐金證券、合庫證券，投信則有街口投信。

南山人壽因「境界」系統出狀況，在 2019 年 9 月時遭金管會勒令禁止銷售投資型保單，同時要求南山必須完成系統改善，以及取得第三方認證並經金管會同意後才能重新銷售投資型保單，但南山目前仍未解禁。

新光人壽則因傑仕堡交易相關缺失，去 (2022) 年 3 月遭金管會開罰 300 萬元，同時要求 3 年內不得新增與新光傑仕堡健身等相關企業，有授信及授信外的相關交易，限制期限將在 2025 年 3 月 10 日到期。

至於宏泰人壽則在 2019 年 7 月遭金管會限制 3 年不得新增不動產投資，儘管已過了 3 年限制期，但由於宏泰人壽改善目前仍未獲金管會認可，因此目前仍無法投資不動產。

永豐金證券、合庫證券、康和證券分別自今年起陸續遭金管會處以業務限制，3 家券商目前也尚未解禁。金管會證期局副局長張子敏說，3 家券商必須經會計師專審，並經證期局認可才能解除業務限制。

另外，街口投信則在 2020 年因街口託付寶與追加募集基金申購等缺失挨罰；金管會表示，曾在去年 10 月 27 日發函要求街口投信提內專審，街口目前為止仍遭業務限制。

金融業一旦出現重大違規，金管會將視事件處以糾正或罰鍰，同時也可能祭出限制業務、投資交易等罰責，並要求業者須限期改善並獲得金管會認可後，才能恢復相關業務與交易。



