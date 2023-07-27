Fed 7月聲明全文

7 月決策聲明全文

近期指標顯示經濟活動一直以適度的步伐擴張。就業成長近幾個月保持穩健，且失業率仍保持在低點。通膨仍居高不下。

美國銀行體系健全且有韌性。家庭和企業面臨更緊俏的金融情勢，可能將抑制經濟活動、聘僱和通膨。這些效應的程度仍是不確定的。委員會仍高度關注通膨風險。

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間提高到 5.25% 至 5.50%。

委員會將持續評估額外的資訊，和其對貨幣政策可能造成的影響。在決定未來一些額外政策緊縮的程度時，委員會將考量先前累積的政策緊縮，貨幣政策對經濟活動的影響的時間差，以及通膨、經濟和金融發展，以讓通膨率隨時間過去回到 2%。

除此之外，委員會將持續縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券，一如之前已宣布的計畫所描述的內容。委員會強烈承諾要讓通膨率回到 2% 目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義，如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、巴爾 (Michael Barr)、鮑曼 (Michelle Bowman)、庫克 (Lisa Cook)、古爾斯比 (Austan Goolsbee)、哈克 (Patrick Harker)、傑佛森 (Philip Jefferson)、卡什卡里 (Neel Kashkari)、蘿根 (Lorie Logan)、華勒 (Christopher Waller)。

Fed 7 月聲明原文：請點我