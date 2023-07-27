Stellantis執行長：電動車商面臨現實考驗 特斯拉降價衝擊獲利

Stellantis (STLA-US) 執行長 Carlos Tavares 週三 (26 日) 表示，隨著特斯拉 (TSLA-US) 調降電動車售價，該公司的獲利能力正在下降，也顯示特斯拉正面臨現實世界競爭的挑戰。

Tavares 表示，特斯拉如今正在進入現實世界，一個定價嚴格、成本競爭激烈的世界，特斯拉也將面臨像 Stellantis 這樣大企業可能面臨的運營問題。

他指出，特斯拉的獲利能力從 2022 年上半年的 17% 以上，在今年上半年降至 10.5%。該公司過去的獲利較 Stellantis 更高，但如今卻比 Stellantis 低。

Tavares 也表示，包括特斯拉在內的所有汽車製造商，如今都不得不面臨中國市場上本土電動車製造商日益激烈的競爭。

Tavares 表示自己全尊重特斯拉執行長馬斯克所說的，更重視成長，而不是獲利。他也將持續關注特斯拉多少程度上受到中國車廠的挑戰。Tavares 也說，如果 Stellantis 通過降價來應對中國市場，那麼採行依樣策略的特斯拉會在他們之前就遇到問題，因為 Stellantis 如今的獲利比特斯拉更高。

自去年年底以來，特斯拉發起一波「價格戰」，頻繁調整電動車售價，目的是刺激電動車需求，並保持競爭優勢。當然，降價策略也確實奏效了，特斯拉第二季交車量達到 46.6 萬輛，優於華爾街預測，並打破歷史新高。不過，特斯拉展開一系列降價促銷活動後，華爾街分析師也正密切關注該公司的毛利率。