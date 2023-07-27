航空公司「臉綠」普惠飛機引擎出現汙染疑慮

《路透》週三 (26 日) 報導，美國飛行器引擎製造商普惠公司 (Pratt & Whitney) GTF 引擎出現問題，波及廣受歡迎的空中巴士 A320neo 系列，正值暑假旅遊旺季，令不少航空公司感到「臉綠」。

普惠引擎疑慮導致其母公司 RTX 財務壓力，RTX (RTX-US) 週二下滑 0.92% 至每股 86.30 美元，市值直接蒸發 140 億美元，今年迄今跌幅超過 14%。

RTX 子公司普惠週三表示，GTF 引擎核心部分的金屬中存在污染問題，可能導致關鍵引擎組件出現裂縫，影響到全球航空公司主力機型 Airbus A320neo 系列。

普惠表示，2015 年至 2021 年間製造的約 1200 台引擎需要召回，有 200 台飛行時間最長的飛機引擎將在未來六週接受檢查，有 1000 台引擎在明年內需接受檢查，中斷的程度將取決於檢查結果和任何修復所需的時間。

RTX 正在尋求最大程度地減少影響並為客戶提供支持，但航空業者正在努力最佳化夏季旅行季節的人力和物力資源，這通常是航空業一年中最賺錢的時期。

多位航空公司高層表示，正值旅遊旺機，航空公司已經努力想解決飛行員、空服員和新飛機供應短缺的問題，這樣橫生枝節的意外令他們感到震驚與不滿，使得增加更多航班變得愈發困難。一些航空公司依靠能夠容納更多乘客的更大飛機來應對運營挑戰。

航空公司臉綠 普惠製飛機引擎出現汙染問題 (圖：REUTERS/TPG)

航空數據提供商 Cirium 稱，接收受影響 A320neo 飛機的主要客戶，包括：捷藍航空 (JetBlue Airways)、Spirit Airlines 和夏威夷航空等。

諮詢公司 AirInsight 合夥人 Addison Schonland 稱，這是一個非常尷尬的時刻。

捷藍航空發言人表示，公司正在與普惠合作評估最新問題的影響。

夏威夷航空警告，公司可能不得不調整運力，但表示現在評估影響還為時過早，影響程度將取決於需要更換的零件的供應情況。

由於缺乏可用的 GTF 引擎，Spirit Airlines 下調 2023 年的運力預期。Spirit Airlines 財務長 Scott Haralson 稱整個情況令人沮喪，因為這損害了公司的利潤。

匈牙利航空公司 Wizz Air 週三表示，預計上半年運力將縮減「中個位數」百分比，因為其機隊的 12 台發動機將受到影響。但強勁的消費者旅行需求，可能會導致票價上漲，從而保持公司盈利不變。