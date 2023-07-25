瑞銀下調特斯拉股票評級 呼籲關注3項關鍵問題

瑞銀在週一 (24 日) 將電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 的股票評級下調至「中性」，並呼籲投資人接下來應關注 3 大問題。

瑞銀分析師在報告中表示，下調特斯拉股票評級，主因是特斯拉今年迄今 112% 的驚人漲幅，推升初值將近 1 兆美元，但是利多大多已經反映在股價中了。「我們下調評級至中性，是因為我們認為近期強勁的股價表現已經充分反映了降價後強勁的需求，以及 2024 年的穩健管理執行能力。」

儘管如此，瑞銀仍看好特斯拉的長期前景，並將該股未來 12 個月的目標價從 220 美元上調至 270 美元。

瑞銀表示：「我們仍看好特斯拉在全球平價電動車和自駕車競賽中處於領先地位，但從一年的時間來看，風險 / 回報看起來是平衡的。」

報告中也提出了特斯拉投資人應該關注的三大關鍵問題。首先，是特斯拉能否實現 50% 年產量成長目標。分析師認為，恐怕要到 2025 年才可能實現。此外，若是特斯拉實現推出首款真正僅 2.5 萬美元的電動車，特斯拉將成為該領域最賺錢的 OEM 大廠。

其次，是特斯拉是否能在競爭中維持領先地位。分析師指出，由於特斯拉的成本和供應鏈垂直整合，優於其他車廠，有望至 2030 年將成為全球最大 OEM 車廠，屆時年產量有望達到 960 萬輛。

第三，是特斯拉是否能在未來 12 個月內實現全自動駕駛。分析師認為，實現的可能不高。雖然特斯拉有能力應用人工智慧 (AI) 和超級電腦 Dojo，但要實現全自動駕駛還將要數年，屆時這些技術才能真正改變特斯拉的財務狀況。