印尼部長：即將敲定激勵措施 以吸引特斯拉、比亞迪等電動車廠投資

印尼海洋事務和自然資源協調部長 Luhut Pandjaitan 周二 (25 日) 表示，印尼正在敲定一套新的激勵措施，以吸引電動汽車製造商的投資，並補充稱，政府仍在與特斯拉 (TSLA-US) 和比亞迪 (01211-HK)(002594-CN) 等大公司進行談判。

Pandjaitan 指出，這些激勵措施將以區域競爭對手泰國和越南提供的激勵措施為基準，但他沒有提供更多細節。

印尼是東南亞最大的經濟體，一直試圖吸引電動汽車製造商在杛國投資，以其豐富的鎳儲量 (世界上最大的鎳儲量) 吸引他們，這些鎳儲量可以加工成電動汽車電池。然而，中國比亞迪等一些汽車製造商，卻選擇在東南亞的汽車中心泰國投資。

Pandjaitan 表示：「明天我們將敲定對印尼任何電動汽車投資的激勵措施。」他補充說，他們正在等待印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 的批准。

據報導，Pandjaitan 將於周四在中國成都會見比亞迪高管，還計畫於 8 月 3 日在美國加州與特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 舉行會議。

印尼多年來一直在吸引特斯拉，希望為這家美國電動汽車製造商建立亞洲生產中心。另一方面，特斯拉一直在與印度官員，就投資當地電動汽車工廠進行談判。

比亞迪同樣有意在印度設廠，但據印度經濟時報援引知情官員消息指出，印度監管部門以國家安全擔憂為由，拒絕了比亞迪與印度 Megha 工程公司合資，在印建立一座價值 10 億美元電動汽車工廠的投資案。