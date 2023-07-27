英特爾、麥當勞、福特等60家標普成分股今晚發布季報!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 47 分)

■ 道瓊指數：上漲 53，漲幅 0.15% 至 35737。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 174，漲幅 1.11% 至 15784.75。

■ 標普 500 指數：上漲 24.50，漲幅 0.53% 至 4619.75。

【今日總經數據】美國６月耐久財訂單、ECB 會後記者會，今日發布季報的標普 500 成分股如下 (完整季報清單參考資訊)：

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二、美股盤前關注重點

1. 殼牌 Q2 季報雙雙低於預期，股票回購 30 億美元：英國石油巨頭殼牌 (SHEL.US) 今日稍早公布 Q2 季報，季度利潤達 51 億美元，低於市場預期的 60 億美元，EPS 為 0.75 美元，低於市場預期的 0.83 美元。

對於第二季度利潤率大幅下滑，公司表示，主因化石燃料價格和煉油利潤下降所致，季度股息如 6 月中旬預告的上調 15% 至每股 0.33 美元，股票回購計畫：預計將於未來三個月內完成 30 億美元的股票回購計畫，殼牌 Q2 季報雙雙低於預期，英國早盤下跌 1.6%。

※殼牌公佈業績後不久，挪威石油 (EQNR.US) 報告稱，由於石油和天然氣價格從去年的高位回落，第二季度利潤同比下降 57%。

2. Meta 2023 財年 Q2 季報亮眼，盤後大漲 6.84%：Meta (META.US) 昨日盤後發布季報，季度營收達 320 億美元，YOY 增長 11%，高於市場預期的 310.3 億美元，為 2021 年底以來，首度恢復雙位數增長。EPS 達 2.98 美元，YOY 增長 21%，高於市場預期的 2.91 美元。營業利潤率維持與 2Q22 一樣水平 29%，淨利潤年增 16% 至 US$77.9 億。營運數據重點如下：

■Family app 的日活躍用戶數年增 6.6% 至 30.7 億、月活躍用戶數年增 6.3% 至 38.8 億。其中 FB 的 DAU 和 MAU 首次突破 20 億和 30 億。整體廣告展示量年增 34%、每條廣告平均價格年減 16%（上季年減 17%）。

■Reality Labs 業務上，營收為 US$2.76 億（-38.9%YoY），低於市場預期 US$3.92 億；營業虧損從上季的 US$39.9 億縮減至 US$37.4 億，預計 FY2023-FY2024 營業虧損將呈現年增。

展望未來 2023 財年 Q3，營收預期將為 320~345 億美元，優於市場預期的 311 億美元；營業費用從原來的 860~900 億美元，調升至 880~910 億美元；資本支出從 300~330 億美元下調至 270~300 億美元，主要減省 AI 服務成本及部分設備交付遞延至 2024，預期 2024 財年資本支出將呈現年增長。受季報亮眼及展望優於市場預期影響，昨日盤後大漲 6.84% 至 319 美元。

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3. FOMC 會議如預期升 1 碼至 5.25%~5.5%：7 月的 FOMC 會議，聯準會如市場預期的升息一碼至 5.25%~5.5%。對於年底會不會再升息，鮑威爾表示與先前一樣，通膨雖已自高點回落，但距離 2% 目標還有一段距離，因此未來還是會依據經濟數據決定決策，9 月份繼續升息，或者按兵不動，皆有可能，另外，重申年底前不會降息。但若通膨穩定降溫，明年可以適度降息。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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