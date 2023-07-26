〈財報〉寧德時代H1大賺人民幣200多億 存貨大幅降低36%

全球鋰電龍頭寧德時代 (300750-CN) 交出上半年成績單，不僅實現單季利潤超過人民幣（下同）百億元，且受益於碳酸鋰原材料價格暴跌，毛利率提升至 21.95%。而市場關注的去庫存進度，寧德時代的存貨較年初大幅降低 36.21%。

據《中國基金報》報導，寧德時代在周二（25 日）晚間公布的財報顯示，上半年營收為 1,892.5 億元，較一年前激增 67.52%，歸母淨利潤為 207.17 億元，暴增 153.64%。

寧德時代第 2 季營收再度破千億，達到 1,002.08 億元，較去年同期增長 55.86%。歸母淨利潤為 108.95 億元，驟增 63.22%。



寧德時代顯然是碳酸鋰價格回落的受惠者。今年 4 月中旬，中國的碳酸鋰現貨價格一度達到每噸 18 萬元的谷底，遠低於最高峰的 60 萬元。原材料價格驟降，明顯提振電池製造商的獲利。



寧德時代第 2 季毛利率達到 21.95%。相較下，第 1 季毛利率為 21.27%。寧德時代上半年毛利率為 21.63%，而去年年中的毛利率為 18.68%。

從 2022 年 12 月開始，不少動力電池廠商開始主動去庫存，加上今年國補完全退場，導致新能源車需求顯著降溫，產業鏈各環節的開工率在第 1 季均出現不同程度下降。



在上述情況下，作為鋰電池產業龍頭，寧德時代的存貨變動具有風向標意義。截至今年年中，寧德時代的存貨為 489.1 億元，較去年年底大幅降低 36.21%。



從今年第 1 季開始，寧德時代便展開去庫存。該公司第 1 季期末存貨降至 640.38 億元，較去年末減少 16.47%（126.31 億元）。第 2 季存貨減少 151.28 億元，去庫存力道明顯比第 1 季更大。



業界人士認為，動力電池市場有望走出去庫存周期。財信證券表示，產業鏈此輪去庫存周期基本上已經結束。該機構稱，隨著燃油車大幅降價促銷等短期因素的影響逐漸消退，再加上電池技術推陳出新和成本下降，第 2 季需求端明顯回升，產業鏈也將由去庫存逐步轉向加庫存周期。