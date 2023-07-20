電動飛機要來了？寧德時代與商飛聯手 成立航空公司

中國鋰電巨頭寧德時代 (300750-CN) 又有大動作，寧德時代與中國商用飛機公司聯手，成立航空公司，引發市場聯想寧德時代布局電動飛機市場。

據《財聯社》報導，企查查 App 顯示，近日商飛時代（上海）航空有限公司成立，法定代表人為錢仲焱，註冊資本人民幣 6 億元，經營範圍含民用航空器零部件設計和生產、民用航空器（發動機、螺旋槳）生產等。

股權穿透則顯示，該公司由寧德時代新能源科技公司、中國商用飛機公司、上海交大企業發展集團共同持股。

值得一提的是，此前寧德時代發布凝聚態電池，此次寧德時代投資航空公司，不免引發市場聯想寧德時代布局電動飛機市場。今年 4 月 19 日，在 2023 上海車展上，寧德時代發布新一代電池技術——「凝聚態電池」，這被喻為是繼麒麟電池之後，又一創新里程碑技術。

凝聚態屬於鋰電池，相較於其他類型鋰電池，具有更高能量密度。目前使用三元正極材料的鋰電池，能量密度最高為 350 Wh/kg。凝聚態電池的能量密度相對提高四成以上。

凝聚態電池的出現，填補了寧德時代乃至鋰電行業產品體系中在「天上飛」領域裡的空白。寧德時代表示，凝聚態電池的問世，全面開啟海陸空全域電動化時代，為產業發展打開豐富想像空間，推動全球碳中和目標早日實現。

寧德時代首席科學家吳凱彼時透露，目前正就民用電動載人飛機凝聚態電池的合作開發，執行航空級測試。