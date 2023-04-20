寧德時代一線工人做四休三 大嘆「沒班加」

中國寧德時代 (300750-CN) 的排班，從「做七休一」變成「做五休一」，甚至是「做四休三」，部分一線工人最近出現「沒班加」的煩惱，顯示寧德時代一些產線「沒那麼忙了」，也揭示鋰電行業開工率下降現況。

據《財聯社》報導，寧德時代在職員工遇到應徵者打聽工廠情況時說：「很多人離職呀…… 沒事幹，你還來幹嘛？」 且多位受訪一線工人說，「沒活幹」、「收入減少」、「晉升難了」，一些工人還動了跳槽的念頭。

工廠沒那麼忙了

回看 2021 年初，寧德時代因年終訂單暴增，鼓勵員工春節留守加班，以保證出貨，並砸重金獎勵。那一年，無論是二級市場還是消費市場，鋰電產業鏈均迎來波瀾壯闊的行情。

寧德時代旗下一工廠員工林杰（化名）就曾見證這一「高光時刻」，其回憶道：「21 年春節，加上過年留守獎，能拿到（人民幣，下同）一萬四，不留守的話，能拿 9,000 多。」但現在呢，「五天 8 小時制，周六周日雙休」。

對一線工人來說，「不忙」最直觀的體現就是排班。有的人從「每天工作 12 小時，一個月（幹）28 天」，變成「（每周工作）五天 8 小時」；有的人則從「做七休一」變成「做五休一」，甚至「做四休三」；也有部門直接讓員工「放假 2、3 個月」，說「有活給打電話」。

寧德時代已有工人選擇離職

對一線工人來說，與工作時長直接相關的，是他們的收入。寧德時代的上班時間，分為 A 班（正常）、B 班（雙倍）、C 班（節假日）和 O 班（休息），生產線員工工資增幅取決於正常班以外的加班時長。在加班時間減少的情況下，工人收入隨之降低。

林杰感嘆道：「之前公積金我交 700，公司 700，就是 1,400 元，還不算社保，包吃還包住，每個月強制休四天，到手也可以拿 6,000」，「不過也累呀，根本停不下來，12 個小時呀」，「（現在）五天 8 小時制，周六周日雙休，扣完五險一金只有 4,000 多點」。

到手工資明顯減少，導致一些人選擇離職。據受訪寧德時代在職生產線員工反映，近期離職人數變多，主要原因是加班減少，待遇降低，所以員工選擇主動離職。一名已經辭職的員工表示：「（辭職是因為）沒班加，一個普工（生產線員工）就靠加班那點工資，結果老雙休。」

行業整體開工率下降

這些受訪工人或許沒意識到，「加班減少」不僅僅出現在寧德時代，而是整個鋰電產業鏈的現況。SMM 的調查顯示，今年 3 月，中國電芯產量為 41.3 Gwh，較去年同期下滑 3%。

產量降低的同時，產能卻大幅攀升。高工鋰電今年 1 月的數據顯示，預估 2023 年中國動力與儲能電池市場總產能規劃為 2,050 GWh。

據真鋰研究所創始人墨柯的觀察，「現在的動力電池廠產能利用率，普遍來講一半都沒有。」

墨柯認為，電池產業產能利用率下降，主要原因是：一方面，鋰價此前跌勢不止，庫存減值壓力大增；另一方面，作為新能源車核心零件，下游車廠目前銷量不如預期，加上庫存高，因此車廠要求電池端進一步降價，導致電池廠生產意願不足，產能利用率降低。

從消費終端來看，根據墨柯的分析，新能源車消費不如預期，首先，這與消費者的收入預期和購買力下降有關；其次，過度促銷宣傳帶來的後果，是購買信心低迷，「買漲不買跌」的持幣觀望心理產生影響。墨柯認為，「當價格穩定了，給大家形成一個固定的認知之後，新能源車的銷量才有可能會慢慢地起來。」