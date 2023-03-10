〈財報〉寧德時代去年總營收首次突破人民幣3000億 獲利年增逾九成

中國動力電池大廠寧德時代 (300750-CN) 周四 (9 日) 晚間發布公告，去年總營收首度突破人民幣 (下同)3000 億元，達到 3285.9 億元，年增 152%；歸屬上市公司股東淨利潤為 307.3 億元，年增逾 92%；基本每股收益為 12.9178 元。

年報顯示，2022 年寧德時代實現鋰離子電池銷量 289 GWh，年增 116.6%，其中動力電池系統銷量 242 GWh，年增 107.09%。

在亮眼的年報中，寧德時代第四季實現營收 1182.5 億元，淨利潤 131.4 億元，綜合毛利率 22.6%，高於第三季的 19.3%，動力和儲能電池的獲利水平均較上季顯著改善。

觀察產品表現，占公司營收比重 72% 的動力電池系統，2022 全年實現營收 1265.9 億元，年增約 159%；占營收比重 13.69% 的儲能電池系統，全年實現營收 449.8 億元，年增 230%。

近年來，寧德時代持續推進全球戰略布局。按市占率來看，市場研究機構 SNE Research 數據顯示，寧德時代的動力電池系統使用輛，2022 年全球市占率達到 37%，較前一年增加 4 個百分點，連續六年登上全球第一；2022 年儲能電池系統出貨量全球市占率則達 43.4%，較前一年提升 5.1 個百分點，連續兩年名列全球第一。

產能建設和戰略布局方面，在優化國內現有產能的同時，寧德時代全力推進福鼎、車裡灣、宜春、貴州等基地建設項目，並新增廈門、洛陽、濟寧等基地布局。海外產能方面，位於德國圖林根第一座海外工廠已實現鋰電池模組和電芯量產，有助加強其對歐洲客戶的本土生產和供貨能力。

該公司還宣布在匈牙利建設歐洲第二座工廠，規劃產能達 100 GWh，同時也加大對鋰、鎳、磷等電池礦產資源的投資、建設和營運。

至於 2022 年度分紅，寧德時代計劃向全體股東每 10 股轉增 8 股，派發 25.2 元的現金股利，合計派發現金股利總額 61.55 億元，約為 2022 全年淨利潤的 20%。