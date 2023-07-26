美股重點新聞摘要2023年07月26日

今日操盤前瞻

美股財報 (7/25 盤後)：微軟 (MSFT)、Alphabet(GOOGL)、德州儀器 (TXN)

美國 6 月新屋銷售

美股財報 (7/26 盤前)：波音 (BA)、可口可樂 (KO)、AT&T(T)

雲端成長驅動 Alphabet Q2 獲利營收均優 盤後樂漲 7%

谷歌母公司 Alphabet 周二 (25 日) 盤後公布，受雲端部門的成長驅動，第二季營收和獲利均高於市場預期，激勵盤後一度漲約 7%。閱讀全文...

雲端需求降溫 微軟營收成長平淡 本季展望遜預期 盤後挫逾 3%

微軟 (MSFT-US) 周二 (25 日) 公布第四季銷售成長平淡，原因和雲端運算需求放緩有關，且本季營收展望也不如市場預期，拖累盤後股價挫逾 3%。閱讀全文...

德儀 Q3 財測平淡 暗示晶片需求持續低迷

類比半導體龍頭製造商德州儀器 (Texas Instruments) 上季財報優於預期，但本季財測不如華爾街預期，主因是終端市場需求遲滯導致客戶持續砍單，以及中國搖搖欲墜的復甦，代表關鍵電子產品需求將持續下滑，德儀周二 (25 日) 盤後股價一度下挫 4%。閱讀全文...

蘋果玻璃供應商康寧 Q3 財測黯淡 盤中股價逆勢走揚

美國玻璃大廠康寧（Corning）(GLW-US) 周二（25 日）美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，核心銷售額雖年減 7.4% 但季增 3%，然而經調整後每股獲利低於分析師預期。另外第三季財測也不佳，因為該公司疲於應對消費電子市場的持續低迷。閱讀全文...

IMF 上調今年全球經濟成長預測至 3% 但示警風險猶存

國際貨幣基金（IMF）周二（25 日）小幅上調對今年全球經濟成長預期，原因是第一季經濟活動具有彈性、通膨正在回落且銀行業的嚴重壓力已經消退，但仍警告稱經濟並未完全走出下行風險，全球央行緊縮政策可能會持續下去。閱讀全文...

美國 7 月消費者信心指數升至 117 創兩年新高

美國經濟評議會（Conference Board）周二（25 日）公布數據顯示，美國 7 月消費者信心指數升至 117，出乎市場預期的 112 與 6 月的 110.1，寫下 2021 年 7 月以來新高，主因是受到就業市場強勁和通膨緩解的推動。閱讀全文...