〈財報〉德儀Q3財測平淡 暗示晶片需求持續低迷

類比半導體龍頭製造商德州儀器 (Texas Instruments) 上季財報優於預期，但本季財測不如華爾街預期，主因是終端市場需求遲滯導致客戶持續砍單，以及中國搖搖欲墜的復甦，代表關鍵電子產品需求將持續下滑，德儀周二 (25 日) 盤後股價一度下挫 4%。

F2023 Q3 財測 vs FactSet 訪調分析師預測

營收：43.6-47.4 億美元 vs 45.9 億美元

EPS：1.68-1.92 美元 vs 1.91 美元

德儀客戶多且廣，使其財測具有預測經濟各領域需求的色彩。然而德儀本季營收和獲利預測都不如華爾街預期，反映通膨和利率攀升正在侵蝕各領域支出，包括對德儀而言最關鍵、占總營收約 40% 的工業領域。

德儀投資人關係主管 Dave Pahl 說：「現階段，訂單取消量仍居高不下... 我們相信。顧客持續設法降低庫存，以更貼近他們的需求。」

德儀財務長 Rafael Lizardi 透露，公司的庫存正在增加，以美元計算的金額相當於 207 天的庫存量，而且本季可能再度增加。但 Lizardi 也說，德儀晶片的上架保鮮期長達 10 年，這些庫存有助於德儀因應突如其來的需求激增。

F2023 Q2(6/30 止) 財報關鍵數字 vs FactSet 訪調分析師預期

營收：45.3 億美元 (年減 13%) vs 43.7 億美元

淨利：17.2 億美元

EPS：1.87 美元 vs 1.76 美元

各項業務 Q2 營收

類比：32.78 億美元 (年減 18%)

嵌入式處理器：8.94 億美元 (年增 9%)

其他：3.59 億美元 (年減 10%)

雖然財測不如預期，但德儀的財報仍跑贏市場預期，以汽車部門最亮眼。德儀執行長 Haviv Ilan 表示，除了汽車部門以外，所有終端市場都呈現疲軟。

然而，即使需求遭遇危機，德儀表示仍將持續增加供給，以支持長期需求並創造「在地緣政治上可靠的產能」。Summit Insights Group 分析師 Kinngai Chan 說，在遲遲未見需求復甦的情況下，德儀此舉將傷害毛利率。

包括台積電 (2330-TW)、英飛凌 (Infineon) 等，都已警告全球經濟擔憂將傷害更廣泛的終端市場晶片需求。台積電還說，即使人工智慧 (AI) 需求高昂，仍無法彌補普遍的業務疲軟。

德儀 (TXN-US) 周二盤後一度下跌 4%，截稿前仍跌 3.46%。該股周二稍早收盤上漲 1.2%，報每股 186.08 美元，今年來至周二收盤共上漲 13%，落後於其他同業和美股大盤，例如科技股為主的那斯達克綜合指數，同期上漲 35%。