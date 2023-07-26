〈財報〉蘋果玻璃供應商康寧Q3財測黯淡 盤中股價逆勢走揚

美國玻璃大廠康寧（Corning）(GLW-US) 周二（25 日）美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，核心銷售額雖年減 7.4% 但季增 3%，然而經調整後每股獲利低於分析師預期。另外第三季財測也不佳，因為該公司疲於應對消費電子市場的持續低迷。

儘管如此，康寧 (GLW-US) 周二盤中股價上漲 2.53%，每股暫報 34.03 美元，扭轉財報公布時的頹勢。蘋果 (AAPL-US) 和三星電子等公司都是該公司特殊玻璃大猩猩玻璃（Gorilla Glass）的客戶。

由於智慧型手機製造商正在清理高通膨和利率上升造成的庫存累積，導致康寧的消費電子產品客戶需求下降。康寧預估第三季（截至 9/30）的核心銷售額約為 35 億美元，低於分析師預期的 37 億美元。

康寧執行長 Wendell Weeks 表示，儘管銷售環境仍相對低迷，但預估獲利能力和自由現金流將持續改善。

財報方面，康寧第二季（截至 6/30）核心銷售額年減 7.4% 至 34.8 億美元，符合市場預期，但較第一季成長 3%，而這可能是客戶支出下滑開始緩解的跡象；經調整後每股獲利報 0.45 美元，略低於分析師預期的 0.46 美元。

值得注意的是，特殊玻璃業務大猩猩玻璃的營收下降 13%，但顯示技術部門的銷售成長在一定程度上緩解這一影響。

另外，康寧最大的光通訊部門的第二季營收比去年同期衰減 19%，主因是受電信業務中使用光纖電纜需求疲軟影響所致。

康寧為全球知名特殊玻璃大廠，產品線包括用於 LCD 面板的玻璃基板，用於手機、平板電腦、智慧手錶等消費性電子產品的大猩猩玻璃，擁有非常優異的防刮特性，以及實驗室玻璃儀器等。