〈財報〉新屋銷售強勁 普爾特集團上季業績超過預期

普爾特集團 (PulteGroup Inc)(PHM-US) 第 2 季獲利和營收超出華爾街預期，經濟適用房的強勁需求和轉售庫存緊張推動了新屋銷售。

現有屋主因房貸利率較低而不願在高利率環境下轉售房屋，從而促使消費者購買新屋。

與疫情前水平相比，需求旺盛且供應緊張，導致美國住宅建商股票上漲，標普綜合 1500 住宅建築分類指數今年至今上漲超過 50%。

對房屋建商來說，另一個有利因素是勞動力和建築用品的短缺也開始緩解，從而縮短了施工時間。

CEO 馬歇爾 (Ryan Marshall) 表示：「雖然成屋供應仍然極其有限，但我們擁有擴大的社區數量和大大改善的供應鏈，這使 PulteGroup 能夠很好地滿足未來買家的需求。」

隨著買家適應高房貸利率環境，該公司也開始提高售價，從而提高了單季獲利率。

截至 6 月當季，成交量增加 5% 達到 7518 套；平均售價較去年上漲 3% 達每套 54 萬美元。

根據 Refinitiv 的數據，PulteGroup 每股淨利 3.21 美元，超出分析師預期的每股 2.51 美元。

房屋銷售收入為 41.8 億美元，比去年成長 8%，也超過分析師預期的 39.9 億美元。