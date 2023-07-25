WSJ：TikTok將在美國推出電商業務

《華爾街日報》（WSJ）周二（25 日）援引知情人士消息報導，字節跳動旗下 TikTok（抖音）將在美國推出電子商務業務，向消費者銷售中國製商品，加劇與人氣購物平台 Shein 和拼多多 (PDD-US) 旗下 Temu 的競爭。

據悉，TikTok 將於 8 月初在其最大的市場推出電商業務，並尋求複製 Shein 和 Temu 這兩家中國競爭對手在美國取得的成功模式。

報導指出，TikTok 與亞馬遜的「亞馬遜銷售」（Sold by Amazon）計畫類似，TikTok 將代表中國的製造商和商家存儲和運輸商品，包括衣服、電子產品和廚房用具。另外還將處理行銷、交易、物流和售後服務。

此舉擴大 TikTok 的電子商務策略。先前由於該應用程式的未來存在政治不確定性，美國商家不願加入，TikTok 延後更廣泛推出該服務的計畫。TikTok 在華府面臨越來越多的審查，官員和立法者將其視為國家安全風險。

TikTok 進軍新的電子商務模式，旨在擴大其賣家生態系統，從其廣受歡迎的短片應用程式中賺取更多收入，並在廣告銷售之外實現多元化。繼拼多多旗下的 Temu 和快時尚零售商 shein（該公司在去年實現了 8 億美元的利潤）的崛起之後，此舉可能會給亞馬遜 (AMZN-US) 帶來另一個考驗。

知情人士說，TikTok 的目標是將今年全球商品交易總額（即該平台上的商品交易總額）從去年的不到 50 億美元增加到 200 億美元。

TikTok 的電子商務部門抖音商店的一位發言人表示，該部門將繼續把授權當地企業在該平臺上建立業務作為首要任務。截稿前，Shein 和 Temu 並未回應置評請求。

知情人士說，TikTok 此舉是在許多使用其協力廠商賣家平台的中國商家難以提供足夠的客戶服務和增加利潤之後做出的。TikTok 還試圖加強對其平台上提供的商品和服務的控制，因為有關假貨和詐騙的投訴讓該公司很頭疼。

一些知情人士還說，根據 TikTok 所謂的「全方位服務模式」，只有在找到美國買家後，TikTok 才會向中國供應商付款，並將退回不受歡迎的商品，以避免積壓庫存。

另外，隨著阿里巴巴 (BABA-US) 建立國際結算和物流系統，TikTok 還計劃在未來向中國以外的製造商和商家開放新專案。

分析人士表示，TikTok 在美國的推出可能會增加監管機構和競爭對手已經面臨的壓力。拜登政府表示，TikTok 需要出售其美國業務，否則將面臨禁令，理由是擔心中國可能獲取美國使用者資料。不過 TikTok 一再否認收到中國政府要求獲取使用者資料的請求，並表示如果被要求也不會回應。

然而，TikTok 還面臨實際挑戰，因為零售需要不同於社交媒體平台的專業知識、人才和商業思維，需要在倉儲、供應鏈管理和售後服務方面進行大量投資。