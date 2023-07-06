那斯達克副主席：歷經2年低谷 中企赴美IPO意願回升

那斯達克證交所副主席 Robert McCooey 認為，經歷兩年低谷之後，美國 IPO 市場迎來復甦，而中國企業赴美上市的意願也見到回暖跡象。

Robert McCooey 表示，根據目前公開揭露的資料，93 家申請登陸那斯達克的公司中，有 65 家是中國公司，而尚未公開籌備上市的企業還有很多，相信該趨勢將保持強勁。

由於美國 2020 年底通過《外國公司問責法》之後，在美中概股大受打擊並掀起下市潮，此此 Robert McCooey 指出，中國企業赴美上市在 2021 年下半年暫停，投資人當時對在美國上市的中國企業有更多憂慮，因此企業想要在 2021 年下半年達到市值最大化是很難的。那段時間，整體的 IPO 市場也開始變得有些疲軟，不僅限於中國企業的 IPO。

而隨著 2022 年 8 月中美兩國簽署了審計監管合作協議，Robert McCooey 認為吸引中國企業赴美上市的路障已經消除，籌備中 (inthepipeline) 的中國企業也將獲得越來越多的機會，我們也發現中國企業更有興趣討論到美國上市。

今年 2 月禾賽科技 (HSAI-US) 登陸那斯達克，首日首日股價大漲 29% 表現亮眼，此前其首次公開發行 (IPO) 規模擴大至 1.9 億美元，讓該公司成為繼滴滴 (Didi Global) 以來最大赴美上市中資公司。

Robert McCooey 認為，總體而言，美國的 IPO 市場還處在挑戰時期，不僅對中國公司的 IPO 而言，對所有公司都是如此，但我們已看到 IPO 的復甦。例如，美國連鎖餐廳 Cava6 月 15 日在紐交所的 IPO 表現出色，之後也有一些規模較大的 IPO，它們強勁的價格與表現，會給予其他企業信心。

Robert McCooey 進一步指出，在經歷非常狹窄的 IPO 窗口期之後，有望在兩年後看到更擴展的周期，大概會在今年秋天開始。

此外，美國聯準會 (Fed) 雖暫停升息，但也表示未來可能繼續加息，Robert McCooey 認為，無論如何暫停升息都是積極的利多因素，市場也開始思考緊縮周期是否已近尾聲，這些影響將在今年夏天或稍晚可以看到企業對於 IPO 的想法。