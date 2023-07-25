分析師：輝達AI相關收入至2027年有望達到3,000億美元

瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 大幅上調晶片製造商輝達 (NVDA-US) 的目標價。他預期隨著人工智慧 (AI) 爆炸性增長提升半導體需求，輝達仍將成為主要受益者。

儘管輝達股價今年迄今已上漲逾 200%， Rakesh 將輝達目標價設定在 530 美元，還有約 20% 上漲空間。他指出，輝達如今主導伺服器市場，儘管隨著時間推移，可能將面臨更激烈的競爭，但該公司預期仍將保持相當大的市占率。

他預計輝達將至少在 2027 年之前都保持在 AI 晶片領域的主導地位。到 2027 年，該公司在 AI 領域的收入可能會達到約 3000 億美元，在 AI 伺服器部門的市占率將達到 75%。

儘管至 2027 年，AI 伺服器平均售價可能降至約 20 萬美元，但 Rakesh 預計在銷量大幅上升的情況下，輝達屆時有望每年出貨 150 萬台 AI 伺服器。

Rakesh 說道：「隨著生成式 AI 需求的加速增長，我們看到了硬體供應商為大型語言模型提供更高運算需求的巨大機會。」

美銀分析師 Vivek Arya 日前也對輝達重申「買進」評級，並將目標價自 500 美元上調至 550 美元。「雲端 / 企業對 AI 的支出正推動對輝達加速晶片的需求。在加速器領域，輝達可以保持主導地位。」他補充表示，輝達在先進的 AI 半導體市場上約有 75% 市占。

華爾街普遍看漲輝達股票，根據 FactSet，追蹤輝達的分析師中，有 86% 給予「買進」或同等評級，另外 12% 給予「續抱」評級。