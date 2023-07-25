〈智原法說〉Q2純益季減18% EPS 1.66元探七季低點

聯電 (2303-TW) 旗下 ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (25) 日召開法說會，並公佈第二季財報，受客戶調節庫存，三大產品線皆較前季下滑，影響稅後純益降至 4.14 億元，季減 17.5%，年減 37.4%，每股稅後純益 1.66 元，下探七季新低點，累計上半年為 3.68 元。

智原第二季營收 29.17 億元，季減 10.6%，年減 13.3%，毛利率 43.6%，季減 1.1 個百分點，年減 5.7 個百分點，營益率 14.4%，季減 5.5 個百分點，年減 10.1 個百分點，稅後純益 4.14 億元，季減 17.5%，年減 37.4%，每股稅後純益 1.66 元。

智原上半年營收 61.79 億元，年減 5.98%，毛利率 44.17%，年減 5.33 個百分點，營益率 17.32%，年減 6.42 個百分點，稅後純益 9.16 億元，年減 31.18%，每股稅後純益 3.68 元。

細分三大產品線，智原第二季量產營收比重達 71%，委託設計服務 (NRE)、矽智財 (IP) 比重分別為 17%、12%，三大產品皆較前季下滑，其中，NRE 與 IP 仍較去年同期成長，量產則因為去年基期較高，衰退將近 20%。

智原存貨週轉天數自前季的 135 日下降至 126 日，財務長曾雯如表示，隨著存貨週轉天數下降，顯現庫存有逐步去化跡象，也符合原先預期。