〈同欣電法說〉Q2業內外皆失色 EPS僅剩0.08元探15年低點

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (25) 日召開法說會，並公佈第二季財報，受產能稼動率低迷以及提列一次性資產減損拖累，稅後純益僅剩 0.12 億元，季減 96.7%，年減 98.8%，每股稅後純益 0.08 元，下探 15 年低點，累積上半年則為 2.39 元。

同欣電第二季營收 28.44 億元，季減 2%，年減 21.1%，毛利率 17.1%，季減 10.9 個百分點，年減 20.7 個百分點，營益率 5.9%，季減 10.3 個百分點，年減 22.3 個百分點，稅後純益 0.12 億元，季減 96.7%，年減 98.8%，每股稅後純益 0.08 元。

同欣電上半年營收 57.44 億元，年減 18.8%，毛利率 22.6%，年減 13.2 個百分點，營益率 11.1%，年減 15.3 個百分點，稅後純益 3.84 億元，年減 79.86%，每股稅後純益 2.39 元。

同欣電表示，由於手機市況持續低迷，且看不見明顯復甦跡象，因此決定精簡手機產線設備，提列相關資產減損高達 2.77 億元，第二季業外損失達 1.48 億元，衝擊獲利表現。

以應用區分，同欣電今年上半年仍以車用為主，營收比重提升至 67%，手機降至 10%、工控為 14%、通訊 4%、醫療約 4%，其他則為 1%；同欣電預期，車用營收比重將持續提升。