〈智原展望〉總座王國雍上任八年 公司經歷兩過程蛻變

ASIC 廠智原 (3035-TW) 總經理王國雍今 (20) 日出席天下論壇，以「重塑企業、轉化價值」為題進行演講，會中指出，今年為自己上任第八年，回首過去大致分為兩部分，第一部分為前面五年，主要強化內部價值，第二部分為近三年，轉型效益逐步浮現。

王國雍指出，智原今年成立第 30 周年，是家繽紛的公司，主要從事客製化 IC，自己則是從 2015 年加入、至今已 8 年，現階段回頭看，儘管近三年受大環境影響，去年景氣也不佳，但智原營收仍成長 6 成，有點小成績。

王國雍強調，智原實踐「在造福人類的 IC 上，都可看見智原價值」的經營理念，如中國智慧電錶一年生產 8000 萬台，都會看見智原 IC 的身影，辦公室自動化，如全球知名印表機業者有超過一半都是公司客戶，也做很多工廠自動化機器人，客戶遍及歐洲美國中國台灣。

智原也接觸綠能，太陽能產品更是自家營收比重前兩大，其他與生活品質有關的音響，如賓士 S 系列也採用自家晶片，象徵布局的領域與過往不同且更廣泛，也是公司近年實踐的策略。

王國雍闡述，智原先前面臨典範轉移，公司在成立初期十幾年，當時聯電與台積電製程相近，關鍵都在智原，因此度過十幾年還不錯的時光，但隨著台積電製程超前，智原因沒有製程支撐、實際應用無法落地，加上 IP 無法拓展，度過一段辛苦的時光。

不過，智原有非常多單位，且都非常有價值，要如何把價值轉化成營收，成為最重要的課題，因此帶領智原從過往的標準型產品轉化成利基型產品，尤其利基型產品壽命大部分都在 10 年以上，透過不斷累積案件，推動營運呈現堆疊式成長。