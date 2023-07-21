智原IP成長+新專案貢獻 外資目標價喊至415元

外資今 (21) 日出具報告，智原 (3035-TW)IP 業務正迎來快速增長期，加上半導體產業循環週期觸底，將有助明年 28 奈米的 ASIC 業務以及獲利表現，因此重申優於大盤評等，目標價從 268 元一舉提升至 415 元。

外資表示，智原受惠中國半導體自主化趨勢，掌握當地晶圓廠成熟製程的 IP 發展機會，且據傳 Arm 近期通知當地晶圓廠，將在兩年內終止支援基礎元件 IP，智原 IP 業務也將迎來快速增長階段。

外資預估，智原 IP 業務佔整體營收約 10-15%，但佔整體毛利達 25%。

智原也已取得三星 28 奈米 eMMC 專案，並預計在 2024 年進入量產，且觀察過往兩三年營運軌跡，智原營運為週期性循環，有鑑於半導體庫存將在今年下半年觸底，明年量產業務將顯著成長。

另外，智原總經理王國雍證實取得先進封裝案件，外資認為，智原的小晶片 (Chiplet) 與 2.5D/3D 先進封裝技術獲得中國客戶青睞，並提供中介層，且智原也持續與台積電 (2330-TW)(TSM-US)、三星合作先進製程 DIS 案件，將貢獻未來 NRE。

外資看好，智原隨著 IP 業務加速擴展以及新專案挹注，有助未來本益比提升，因此將目標價提升至 415 元。