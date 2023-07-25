策略師：對Fed沒有信心 美經濟不可能軟著陸

華爾街著名空頭策略師、研究機構 Rosenberg Research 創辦人 David Rosenberg 表示，對美聯準會 (Fed) 並沒有信心，他認為美國經濟不可能軟着陸。

Rosenberg 認為 Fed 很快就會結束升息，但經濟損失已經造成。他預計，隨著美國經濟陷入衰退，美國企業和消費者將削減支出，失業率將會上升，企業和消費者也都將變得越來越謹慎。那些相信 Fed 將實現經濟軟著陸的人，Rosenberg 只回應，去做夢吧。

「在 Fed 實行自 Paul Volcker 時代以來最有害的緊縮政策的背景下，我們不可能軟著陸。」Rosenberg 說道。

他在接受採訪時表示，美國經濟衰退無可避免。考慮到這一點，他建議投資人進入股市中的防禦性股票、利率敏感領域，包括公用事業、消費必需品和房地產投資信託基金。債市方面，他提倡「槓鈴」策略，將投資組合同時配置在短期和長期中。

目前，黃金和債券仍是他在 2023 年的 2 大首要投資目標。自去年 12 月發布 2023 年展望報告後，Rosenberg 持續看好黃金。

Fed 前理事 Frederic Mishkin 先前也認為，美國經濟實現軟著陸的可能性很低。他認為 Fed 決策者對前景的判斷仍然過於樂觀，他們需要施加一些經濟痛苦才能控制通膨。「我們的分析讓人懷疑 Fed 是否有能力實現軟著陸，即到 2025 年底通膨率回到 2% 的目標，而不會出現溫和的衰退。」

不過，安聯集團 (Allianz) 首席經濟學家伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 近期表示，美國經濟足以避免衰退，軟著陸的說法正在蓄積動能，除非 Fed 過度緊縮，衰退才有可能發生。「我屢次反駁這個可能性，我認為，經濟衰退不會自動發生」