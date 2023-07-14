「美元微笑理論」創立者：美國經濟有望軟著陸 使美元重挫

「美元微笑理論」創立者、資產管理公司 Eurizon SLJ Capital 執行長 Stephen Jen 認為，聯準會似乎已經準備好贏得抗通膨戰爭，而不會導致美國經濟陷入嚴重衰退。

對於美元來說，這可能是則壞消息，並為外匯市場帶來衝擊。

隨著對美國經濟軟著陸的預期提高，Jen 再次宣揚他的「美元微笑理論」。根據這一理論看法，當美國經濟陷入深度衰退或強勁擴張時，美元通常會上漲，而在像現在這樣的溫和增長時期，美元表現就會落後。

Jen 表示，隨著美元跌至一年多以來的最低點，後一種情況的證據已經出現，交易員押注通膨在聯準會激進政策緊縮的打壓下已經見頂。

這位前國際貨幣基金 (IMF) 經濟學家表示，由於公共債務負擔和經濟失衡對經濟增長構成壓力，這種下降趨勢將持續下去。

Jen 預計，聯準會將再升息一次，就能實現軟著陸。他表示，「美元一直而且仍然被嚴重高估，它很快就會恢復到其公允價值」。

本周的市場表現已經清楚地表明，美元的暴跌會以多快的速度席捲全球金融市場。一份有關美國通膨軌蹟的樂觀報告，刺激了瑞典、日本、南非和秘魯等國貨幣的反彈。Jen 認為，歐元將在未來六個月內衝刺至 1.20 美元，較目前匯率上漲近 7%。

他說：「一旦 FOMC 對通膨的集體看法得到修正—我認為這將很快就會發生，美元將以更快的速度貶值，它將失去周期性支撐。」