上半年自然災害重創全球經濟 損失創2011年以來新高

根據保險集團怡安 (Aon) 最新發布的報告顯示，在今年上半年，包含地震、風暴等自然災害造成的全球經濟損失高達 1940 億美元，創下 2011 年以來新高。

報告中顯示，在 2023 年上半年，全球共發生了 25 起超過數十億美元經濟損失的事件，主要與氣候災害有關。全球保險虧損達到 530 億美元，刷新 2011 年以來的歷史紀錄。

數據顯示，在今年上半年，美國因惡劣天氣事件造成的保險損失初步估計總額高達 350 億美元，而全球因風暴造成的虧損總金額接近 370 億美元。有超過 95% 嚴重的風暴損失是出現在美國地區。

報告中預估，今年全球相關經濟損失恐怕將進一步加劇，主要將取決於 6 月至 11 月的颶風季。報告指出，儘管聖嬰現象通常會減弱大西洋颶風強度，但是海洋溫度上升卻會抵銷這樣的影響。

美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 的數據預估，今年可能將會出現 12 至 17 個風暴被正式命名，而其中 5 至 9 個恐怕會演變為颶風，包括 1 至 4 個大型颶風。

聯合國先前預估 2023 年全球經濟成長率為 2.3%，而 2024 年的經濟成長預測為 2.5%，但成長率仍遠低於疫情前二十年的 3.1% 平均成長率。

最不發達國家預料今年經濟成長 4.1%，明年成長 5.2%，遠低於 2030 年永續發展議程設定的 7% 成長目標。美國今年的經濟成長率為 1.1%，歐盟今年的經濟成長率為 0.9%，而中國今年的經濟成長率預測 5.3%。