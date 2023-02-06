美前財政部長：經濟軟著陸可能性增 但通膨仍太高

美國前財政部長桑默斯 (Larry Summers) 周日 (5 日) 表示，美國經濟軟著陸可能性較前幾個月有所增加，但他也指出通膨率仍太高。

桑默斯表示：「與幾個月前相比，我們更有可能實現軟著陸」，他也為此感到鼓舞，但是，他仍認為，要說現在就已經走出困境是錯誤的。

「與 2、3 年前相比，通膨指標仍然高得難以想像，要降回到美聯準會 (Fed) 設定的目標可能仍非常困難。」桑默斯說。

上週公布的 1 月非農就業新增 51.7 萬人，遠高於市場預估的 18.5 萬人，失業率降到 3.4%，創 1969 年新低。

桑默斯也對此表示，這是他有生以來最難解讀的經濟數據之一，關鍵問題在於，在美國就業人口激增之後，是否能轉化為勞工收入並提振經濟，抑或是企業到某個時間點突然認為員工和庫存太多，導致經濟突然停止。

桑默斯也曾表示，若經濟陷入衰退，企業獲利走軟將成為股市投資人的關注焦點，並對市場造成不利影響。他重申，一旦家庭儲蓄耗盡，消費者支出恐怕會似卡通角色「威利狼」(Wile E. Coyote) 摔落懸崖般急速下墜。

高盛分析師 David Mericle 和 Alec Phillips 對抑制通膨是否必然帶來經濟衰退，則抱持更樂觀的看法。高盛認為，美國經濟增速將在一段時間內低於潛力，但足以逐漸重新平衡勞動力市場的供需，並抑制薪資和通膨壓力。

「我們對 2023 年最偏離共識的預測是，我們認為美國將避免衰退，而是繼續朝著軟著陸邁進。」