星展：美國經濟可望軟著陸 降息最快要等明年下半年

聯準會利率決策會議將在 26 日出爐，星展銀行 (台灣) 認為，聯準會 7 月升息 1 碼已是市場共識，但因美國經濟可望軟著陸，因此今 (2023) 年利率仍處在高利率環境中，預估要等明 (2024) 年下半年才會降息。

星展銀行 (台灣) 今年舉行第 3 季投資展望說明會，星展銀行 (台灣) 財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，聯準會 7 月升息 1 碼已是市場共識，接下來就看通膨走勢，如果外部需求強勁，預期聯準會第 4 季還可能再次升息，而從目前數據來看，美國經濟可望呈現溫和衰退，也就是所謂的「軟著陸」。

陳昱嘉表示，在股票部分，考量美歐經濟將呈現軟著陸，日本成長動能回升，至於中國則在政策刺激下可望支撐亞洲市場復甦，因此對美、日股持中立觀點，看好亞洲 (不含日本) 及陸股表現，歐股則維持看淡。

在類股部分，陳昱嘉說，今年以來類股表現分歧，科技股持續領漲，而傳產類股表現則相對落後，其中科技股受惠於 AI 議題加持，加上公債殖利率和美國聯邦基金利率已接近高點的影響，星展集團持續看好具成長前景的大型科技類股。

陳昱嘉也建議，可適量配置債券降低風險，帶來穩定的收入來源，星展集團持續看好存續期間介於 3 至 5 年、評級為 A/BBB 的投資等級信貸，並認為隨著利率達到高點和美元升勢趨緩，投資人可適當配置新興市場優質信貸。

另外，黃金仍是重要的風險分散工具，陳昱嘉認為，在利率仍處於高檔的情況下，美國比起其他市場利差仍大，因此美元指數不至於跌破 90，建議可配置適度黃金在投資組合中，預期黃金未來一年每盎司有機會上看 2050 美元。



