【本周焦點】核心 CPI 優預期，升息一次成市場共識？超級央行、財報週來臨，重點資訊一次掌握

一、上週盤勢與本週大事：超級央行與財報週來臨，股市震盪加劇

上週股市如預期在區間盤整，每日的振幅較大，盤面仍維持在中長線的偏多格局，然而要注意帶動這波漲勢的 AI 類股，從資金流入的個股來判斷，已經進入中末升段，切勿追高。

本週則是超級央行與財報週，究竟下半年是否會結束升息？日本央行 BOJ 會不會放棄 YCC 政策？還有美股重要大企業的財報公開，市場是否過度樂觀？這一週就會揭曉，預期股市的方向會再明確表態。

二、總體經濟數據焦點：預期通膨將持續放緩，但會稍微受能源價格抑制

目前通膨已有明顯的趨緩跡象，美國 6 月 CPI 數據優於市場預期，CPI 年增率 3.0%，已回歸到 2021 年的水準，核心 CPI 年增率 4.8% 較前期低了 0.5%。

7 月密大消費者信心指數上升，反應消費者認為未來的經濟景氣會有所提升，而在零售銷售方面，6 月核心零售銷售月增 0.6%，高於市場預期的 0.3%，其中以電子商務領域為主要成長動能，但值得注意的是，紅皮書同店零售銷售指數（與官方零售銷售有 80% 重疊，每週會更新一次數據，能更快反應美國整體消費能力變化）已連續兩週呈現負成長，不少分析師預測 7 月的零售銷售表現可能下降，使經濟成長的速度趨緩。

6 月非農就業人口新增 20.9 萬人，失業率微降至 3.6%，顯示就業市場依舊強勁，雖有利於經濟成長，但也會使通膨難以下降，不過相較於 5 月的數據，就業市場增長速度已有放緩，每小時薪資增率也逐漸下降，故預期未來勞動市場也將持續降溫。再從 CPI 細項來看，目前 CPI 占比最大的房租也已進入到 Zillow 房屋指數的下降週期（Zillow 房屋指數通常領先物價指數 - 房屋 1 年），預估 7 月增幅力道會持續減弱，有助於通膨減緩，但近期原油需求上升、產出減少的情形，可能使未來能源價格再度上漲，會稍微抑制住通膨下降的力道。

三、褐皮書觀風向：總體經濟仍再增長，勞動市場供需改善，通膨減緩

FED 最新公布的褐皮書中顯示，美國總體經濟略有增長，勞動市場供需狀況有所改善，薪資增長率已快回歸至疫情前之水準，物價呈現溫和上漲，通膨速度稍有減緩，整體而言，預期未來幾個月的經濟狀況將持續保持緩慢成長。

從消費面來看，服務消費支出普遍出現增長，旅遊業表現強勁，汽車銷售沒有太大的增幅。房市方面，在貸款利率持續上升的情況下，仍不減民眾對於房屋的需求，也隱含著民眾對於未來景氣仍保持樂觀的看法，但儘管如此，仍無法帶動金融市場的活躍，貸款活動持續疲軟，銀行業狀況仍然低迷。

就業面而言，勞動市場緊俏的狀況已有改善，不少地區的企業皆表示有比以往更容易招聘到員工，薪資增率也有減緩，這將有助於通膨降溫。而在通膨方面，雖服務業成本壓力仍然較大，但製造業成本壓力有隨著運輸及許多製造材料價格的下跌而緩解，整體對於通膨有較正面的影響，部分地區也表示因消費者對物價更加敏感，不願意繼續漲價，因此預期未來幾個月的通膨將更加穩定，甚至會有下降趨勢。

根據褐皮書的內容，7 月很可能會是聯準會最後一次升息，目前市場預期直至年底只會再升息一次的比例，也從一個月前的 48% 上升至 64%。

四、長短期殖利率倒掛：通膨預期壓抑長天期公債殖利率，持續關注通膨

美國公債長短天期殖利率呈現大幅倒掛，過往倒掛的殖利率，市場認為是經濟衰退的象徵，通常發生在 12-18 個月後。本次的利率倒掛已長達一年，然而從近期的經濟數據與企業財報來看，經濟似乎仍然強勁，雖然對於前景有些雜音，但大致上市場普遍認為軟著陸的可能很高。

從本次的殖利率曲線倒掛，長天期公債主要受到通膨預期下滑而壓抑，當然可能參雜著部分對經濟衰退的預期，然而從市場的數據與對聯準會升息終點的預期，普遍是對於通膨預期下滑的反應。至於短天期公債，則是受到利率政策的影響，因此就大觀點而言，利率倒掛將隨著本次升息的結束，以及明年可能的降息而逐漸改善。

而在下結論之前，我們認為仍須關注美國核心通膨的放緩速度，以及實質經濟的表現，包含金融業的信貸緊縮與流動性是否持續改善、商用房地產業的投資與資金流動，以及新屋住宅市場的供需緩解，詳細內容可參考之前探討不動產市場與金融業信貸緊縮的文章。

五、分析與週策略：大盤區間盤整，類股輪轉漲多修正

本週有許多重要公司法說會：

本週美股重要公司財報公佈時程：

六、觀點彙整與總結：市場維持樂觀，選擇低位階個股佈局

整體而言，市場普遍對未來經濟復甦較樂觀，同時認為聯準會很難在七月後繼續升息，除了通膨緩解外，經濟數據表現強勁，勞動市場也有改善的跡象。

儘管如此，我們對於未來前景仍然保持警慎，在更多數據揭露有明顯復甦跡象前，仍然建議讀者的資產配置上，保持在股債比 6:4 或 7:3 之間 (視個人的風險承受度)，尤其在看到股市反彈一大波卻沒跟上時，更要謹慎操作，切勿慌張而投入大量資金於市場投機，當市場特別樂觀時，保持謹慎偏中長線佈局低位階的個股！

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