台泥衝刺高階高鎳電池布局 旗下能元科技南科一廠啟動轉型重建

台泥 (1101-TW) 集團高階高鎳電池接暢旺，不僅能見度已到年底，客戶也開始洽詢明年訂單，因應市場需求，集團旗下能元科技也決定，將原本生產高鈷及低鎳電池的南科一廠啟動轉型重建計畫，擴大高階高鎳電池布局。

台泥說明，雖然儲能產業快速發展帶動全球磷酸鋰鐵電池需求上升，但疫情趨緩後供應鏈生產製造能力恢復，反而出現供過於求的局面衝擊價格，今年以來磷酸鋰鐵電池價格下滑 3-5 成，反觀高鎳電池因為供應不足常出現缺貨。

目前許多國際大品牌趨勢走向高鎳電池，三星、LG 等一線國際大廠也都陸續停掉高鈷電池生產線轉型，而能元科技南科一廠同樣生產低鎳以及高鈷電池，且產線都超過 20 年以上，加上客戶如飛利浦等品牌商，也自去年第四季起紛紛開始轉型，南科一廠訂單急遽下降。

在情況未見好轉下，能元科技也決定將南科一廠拆除重新規劃，並配合全面自動化設備換裝，預計 4 年內可完成轉型。而目前南科二廠仍有產線持續生產高鎳電池，加上高雄小港超級電池工廠也已在試車，高端產品售價倍數於一般能量電池，因此南科一廠產線降載，並不影響整體發展策略。

而因應南科一廠重建，能元科技也針對組織與人力提出完整的優化與配套措施，自今年 5 月起，已開始進行同仁提升第二職能教育訓練課程，通過考核者可轉任至更精密製造的高鎳電池產線，同時也為未來電池人才而準備，期望擴大全球市場優勢。

此外，台泥集團近年在低碳建材、資源循環及綠色能源等事業跨領域發展，均有各領域人才的需求，因此鼓勵同仁可申請集團內部合適的轉調機會，延續第二職涯發展的可能。

能元南科廠將設立專責服務櫃台，同時提供同仁包括「內部培訓、集團轉任及優退方案」等資訊，也將請台南市政府勞工局以及南科管理局提供協助，適時轉介台南及科學園區其他就業資訊供同仁參考。

能元科技表示，將加速營運轉型與智慧生產，全力瞄準精密研發與製造的高鎳動力電池，鎖定電動飛行器 (eVTOL)、電動超跑、電動重機等高階應用，以便在日、韓及大陸等國際競爭中區隔定位。