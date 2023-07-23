〈台股風向球〉投信賣超創15年半來最多！小心高本益比股被打回原形？

台股加權指數上周下跌 253 點，周線翻黑，但周成交值不僅連 4 周擴大，更擴至 2021 年 8 月上旬來單周最大量，台股交易員指出，AI 相關個股持續透過換手衝高，不過，AI 股股價甚至已反映至後年的本益比，隨著第二季財報將密切揭露，並觀察到投信單周賣超量竟創 2007 年 12 月中旬來最多，提醒投資人，小心漲多的高本益比股被打回原形。

台股交易員認為，上周處在價跌量增態勢，但在對 AI 的熱情下，已驅使不少中小散戶進場承接，籌碼越趨凌亂，隨著第二季財報陸續公布，恐怕相關個股的獲利，暫難足以支撐市場對 AI 題材的發酵期待，漲多壓回壓力不可不慎。

三大法人上周在集中市場同步呈現賣超，外資轉賣 382 億元，投信續賣 93.9 億元，其中，投信單周賣超淨額創下 2007 年 12 月中旬來最大。

以金額來看，投信主要賣超者有中興電 (1513-TW)18.1 億元，緯創 (3231-TW) 超過 8 億元，群聯 (8299-TW) 逾 5 億元，信驊 (5274-TW)、嘉澤(3533-TW) 均超過 4 億元，祥碩 (5269-TW) 和世芯 - KY(3661-TW) 也逾 3 億元，顯然，先從中高價電子股獲利提款。

而外資金額賣超較大者除了台積電 (2330-TW) 達 151 億元，聯電 (2303-TW)、光寶科 (2301-TW)、聯發科 (2454-TW) 均逾 35 億元，台光電 (2383-TW)、仁寶 (2324-TW) 和中興電均超過 20 億元。

永豐投顧表示，上周大盤下殺放量，反彈則量能急縮，明顯轉由空方掌控，並確立 17300 點以上高檔壓力區，籌碼凌亂、鍋蓋成形，所幸，多方守住萬七大關和月線，後續可能進入多空僵持。

未來一周，將有更多科技股財報上場，不排除因應財報而順勢降溫，由於上周美股 Netflix 和 Tesla 出師不利，顯示股價已高，市場對財報品質的要求也變高，留意本周對台股影響較大的美國財報有 7 月 25 日的微軟、谷歌，以及 7 月 27 日的英特爾、KLA，分別將反映市場對於 AI 的預期，以及半導體市場景氣預測。

另一方面，從台積電的表現可看到，台股財報也不甚樂觀，本周則有旺宏 (2337-TW)、聯電、台郡 (6269-TW)、精測 (6510-TW)、中磊 (5388-TW)、立積 (4968-TW)、聯發科、光寶科等將公布。

而 7 月 26 日還有 FOMC 利率決議登場，基本面變數多。