看好疫後復甦趨勢 投信點名三產業後市可期

中國疫後復甦力道低於預期，但投信認為，隨著貨幣緊縮步入尾聲，看好中國解封後經濟出現「顛簸起飛」(bumpy takeoff)，中國短期展望仍正向，尤其看好消費、醫療及科技三產業後市。

景順亞太區 (日本除外) 環球市場策略師趙耀庭指出，解封帶動中國經濟顯著復甦成長，以服務業活動回溫最明顯，但全球成長放緩造成工業生產和出口疲軟，導致復甦速度不如預期。

趙耀庭認為，儘管疫後復甦低於預期，中國市場仍是一大亮點，通膨穩定且貨幣政策維持寬鬆，下半年可望加速成長，只是中國 2023 年後的成長前景較難以確定，政策官員必須制定政策來重振不動產市場，並抵銷不利的人口結構。

趙耀庭指出，中國人行近年採取寬鬆政策，同時聯準會積極緊縮，使得美中貨幣供給成長將出現明顯分歧，代表中國經濟與獲利 動能更出色，若以貨幣情勢當作未來經濟表現指標，中國已蓄勢待發，預期中國人民銀行將在 2023 年剩餘時間內維持寬鬆政策。

先機中國基金投資組合經理車強指出，長期來看，預期中國經濟成長將由消費、醫療保健和科技這三個因素所推動。

首先在消費方面，透過提高產品等級拉高市占率，而中國人口高齡化，意味著醫療保健有很大的增長空間，統計目前醫療支出占比為 6.5%，遠低於正逐步邁入高齡化社會的日本的 8.8%。

至於科技方面，車強認為，中國研發支出不斷增加，國家正在致力於提高與其他發達經濟體的競爭力。

車強指出，政府高層官員大力支持以消費帶動的復甦，中國快速成長的中產階級將成為中國未來經濟發展的引擎；為刺激增長，貨幣政策將繼續維持寬鬆，預期今 (2023) 年和明 (2024) 年將出現強勁的獲利反彈，今年國內生產總值 (GDP) 增長預測仍然保持在 5.5% 左右。