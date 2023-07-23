生技展CDMO重點專區 ADC藥物開發也有看頭

2023 BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大會將登場，展覽重點專區 CDMO(委託開發暨製造服務) 以及新設立 CRO(委託研究機構) 專區最吸睛，除了智慧醫療設備受矚目外，各家近期更積極跨入 ADC(抗體藥物複合體) 領域。

亞洲生技大會的 CDMO 專區網羅台康生 (6589-TW)、台耀 (4746-TW)、保瑞 (6472-TW)、大江生醫 (8436-TW)、中裕新藥 (4147-TW)、永昕 (4726-TW)、啓弘等國內廠商。

近期 AI 醫療檢測、智慧醫療、細胞治療成為生技產業熱門話題，事實上各家 CDMO 廠下一步看好 ADC 藥物發展。ADC 藥物是將具有標靶作用的抗體，接上可毒殺癌細胞的小分子藥物；當抗體導航至癌細胞後，透過小分子藥物發揮毒殺癌細胞作用，達到精準治療的目的。

由於 ADC 結合抗體藥物的精準導航功能，同時具備小分子藥物的癌細胞毒殺作用，因此吸引許多大型藥廠投入開發，國際上更是有多項併購案。

其中，國際製藥大廠 (PFE-US) 以 430 億美元、約新台幣 1.3 兆元收購美商 Seagen，創下最大 ADC 藥物併購案，也是僅次 2009 年輝瑞以 670 億美元買下惠氏以來的第二大交易案。

而台廠方面，台康生與台耀早已跨入此領域，攜手台新藥共同開發乳癌生物相似藥 TSY-0110，該用藥也是 ADC 藥物，期望明年初可以展開一期臨床試驗。

永昕為打造完整 ADC 生產製程價值鏈，與建誼生技簽訂合作備忘錄，由永昕負責 ADC 藥物的設計、製程開發與放大，建誼則負責合成設計小分子化學藥物、製程開發及 ADC 的 GMP 生產。

保瑞去年接手伊甸生醫竹北廠，除了逐步提升人才培訓與產能外，也會視客戶需求，不排除切入 ADC 複合藥物的可能。