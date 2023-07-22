〈美股盤後〉道瓊驚險收高 連十紅創6年最長連漲紀錄、那指周線收黑

交易員評估最新企業獲利結果後，美股主要指數周五 (21 日) 漲跌互現，道瓊和標普 500 驚險收高，周線雙雙收紅，道瓊更在本周實現連續十個交易日上漲的紀錄，為近 6 年來最佳。那指連兩日收低，本周跌約 0.6%。

周五收盤，道瓊工業指數上漲 2.51 點，漲幅 0.01%，周線漲 2.08%。標普 500 指數漲 1.47 點，漲幅 0.03%，周線漲 0.69%。那斯達克綜合指數下跌 30.51 點，跌幅 0.22%，周線跌 0.57%。

道瓊已連續十個交易日收紅，Dow Jones Market Data 顯示，這是 2017 年 8 月 7 日以來最長連漲紀錄。

另外，費城半導體指數上漲 35 點，漲幅 0.96%，周線跌 1.37%。

FactSet 數據顯示，截至目前的企業獲利表現好壞各半，75% 的標普 500 指數成分股公司業績超出預期，但 The Earnings Scout 數據指出，這低於 80% 的三年平均水準。

在結束繁忙的一周後，交易員持續關注企業獲利表現，Meta(META-US) 和微軟 (MSFT-US) 等大型科技股財報將在下周接棒登場。

除了財報以外，投資人也密切關注下周的聯準會 (Fed) 會議。儘管華爾街預期 Fed 將再次升息，許多觀察人士認為，通膨持續降溫可能意味著 Fed 即將結束緊縮政策。

周五 (21 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊以公用事業、醫療保健類股領漲，兩者漲幅均逾 1%。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.62%；Meta Platforms(META-US) 跌 2.73%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.69%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.03%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.89%。

道瓊成分股漲多跌少。英特爾 (INTC-US) 漲 1.95%；Merck(MRK-US) 漲 1.78%；P&G(PG-US) 漲 1.57%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 1.46%；Nike(NKE-US) 漲 1.42%；；美國運通 (AXP-US) 跌 3.89%；開拓重工 (CAT-US) 跌 1.32%。

費半成分股以高通領漲，輝達落後。高通 (QCOM-US) 漲 3.31%；艾司摩爾 (ASML-US) 漲 2.55%；德儀 (TXN-US) 漲 2.45%；英特爾 (INTC-US) 漲 1.95%；美光 (MU-US) 漲 1.48%；超微 (AMD-US) 漲 0.63%；輝達 (NVDA-US) 跌 2.66%。

台股 ADR 漲跌各半。台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.62%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.39%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.14%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.27%。

企業新聞

美國運通 (AXP-US) 收盤下跌 3.89%。該公司公布上季營收 150.5 億美元，不及市場預期，但獲利表現優，全年獲利、營收展望則維持不變。

CSX 運輸公司 (CSX-US) 收跌 3.71%。這家運輸業巨頭上季營收遜色，主要受煤炭價格下跌、多式聯運量減少等因素干擾，但獲利表現符合預期。

美國銀行股本周公布優於預期的獲利表現，激勵股價走高。在 Zions Bancorp(ZION-US)、KeyCorp(KEY-US) 等銀行帶動下，KBW 銀行指數本周漲約 7%，是去年 5 月以來最大漲幅。

整體來看，銀行股第二季獲利表現反映存款成本上升的影響，更重要的是，這也讓人們意識到，在歷經三月動盪之後，這些公司似乎已經穩定下來。

經濟數據

無

華爾街分析

巴克萊 (Barclays) 分析師 Emmanuel Cau 表示，整體而言，第二季初的業績表現，目前似乎足以推高股市，隨著更多企業在下周公布財報，市場將反映更廣泛的獲利動態。

Mahoney Asset Management 執行長 Ken Mahoney 說：「我們現在所處的位置是，在歷經數周的大規模波動後，市場正在休息。許多股票正在創造突破的基礎。」

Legal & General Investment Management 多資產基金主管 John Roe 說道：「如果我們在企業沒有被大幅調降評等的情況下度過財報季，會是個好消息。這強化了一切都很好的事實，經濟軟著陸的可能性也更大。」

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主