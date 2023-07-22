看好美國經濟軟著陸 策略師建議買黃金、賣美元

隨著投資人日漸看好美國經濟有望軟著陸，策略師認為，黃金可能上漲，而美元可能走貶。

Ned Davis Research 全球首席投資策略師 Tim Hayes 最近便把美元建議評等，從「中立」調降至「看空」，並把黃金從「中立」調升為「看多」。

追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY)，今年以來貶值 2.4%。而最活躍的黃金期貨，今年來則上漲 7.6%。

Hayes 指出，DXY 已經跌破 50 日移動均線，黃金期貨則突破 50 日均線。50 日均線代表一個資產的短期價格趨勢，200 日均線為較長期趨勢。

今年 1 月，黃金出現策略師口中的「黃金交叉」，也就是 50 日均線上升且突破 200 日均線。同時，美元則出現「死亡交叉」。

「黃金交叉」通常被視為多頭訊號。代表上升趨勢正在增強。死亡交叉則相反。

美元和黃金的長期趨勢相左。上突圍美元，下圖為黃金。圖表取自 MarketWatch、Ned Davis Research

Ned Davis 的短期技術圖表也顯示，此刻宜買進黃金、賣出美元。

Hayes 說：「當全球經濟沒有放緩時，美元以每年 1% 的速度貶值，黃金則以每年 10% 的速度上漲。在歷史上有超過一半的時間，兩者的模式大致是如此。」

在此同時，由於經濟軟著陸可能實現，債券殖利率正在盤整狀態。軟著陸代表美國的通膨有望降溫，而且可以免於步入經濟衰退。

當 10 年期美債殖利率和美國以外國家 10 年期公債利率間的利差縮小時，美元通常會走軟。另一方面，美債殖利率下滑，通常有利於黃金上漲。10 年期美債殖利率周五 (21 日) 下滑 2.2 個百分點至 3.829%。