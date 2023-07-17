Fed前副主席：美國經濟預期將軟著陸 市場押注3月降息有理

美國聯準會 (Fed) 前副主席 Richard Clarida 表示，有鑑於美國經濟預期將軟著陸，且美國央行有信心能控制通膨，市場如今押注美國明年 3 月份開始降息是可以理解的。

Clarida 在接受採訪時表示，市場預期 3 月份將開始降息，或者至少會在 3 月份的會議上強烈暗示降息即將到來，是有道理的。

與此同時，他認為經濟動態可能會發生變化，通膨將加速放緩將帶來提前降息的前景，但是如果價格壓力揮之不去，可能會將降息推遲到更晚的時間。

在 Clarida 發表上述言論之際，投資人正在爭論 Fed 何時可能放鬆貨幣政策，以及美國是否能毫髮無傷地擺脫 20 世紀 80 年代以來最激進的升息週期。最新期貨市場數據表明，本月再度升息 25 個基點幾乎是肯定的，而首次降息可能會在 3 月底出現。

不過，全球最大避險基金橋水 (Bridgewater Associate) 共同投資長 Bob Prince 認為，美國經濟與通膨的鬥爭遠未結束，現在就預測 Fed 將在明年快速降息還為時尚早。

Prince 表示，通膨已經下降，但仍然過高，而且可能會趨於平穩，可能會陷入這個通膨水準。目前最大的風險是，當薪資仍然強勁，能源價格就會反彈，可能進而推動通膨反彈。Prince 預期，Fed 將不得不在更長時間內維持較高利率，因為對抗通膨的戰鬥在一定程度上受到強勁勞動力市場阻礙。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 近日表態，支持美國央行年底前再升息 2 次。「我認為在今年剩餘的四次會議上，目標區間將再上調 2 次 1 碼，這對於保持通膨向聯準會 2% 的通膨目標邁進是必要的。」