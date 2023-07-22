〈貴金屬盤後〉聚焦Fed會議 黃金收黑 周線仍小漲

黃金期貨周五 (21 日) 收低，但本周仍因美歐出現通膨降溫跡象而小幅上漲，投資人焦點轉向下周登場的聯準會 (Fed) 決策會議。

8 月交割的紐約黃金期貨下滑 4.30 美元或 0.2%，報每盎司 1966.60 美元。

黃金期貨周線上漲 0.1%。

根據道瓊市場的數據，黃金本月迄今仍有 1.9% 的漲幅，有機會創下 3 月以來最佳單月表驗。

美國日前公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 後，持續支撐金價，因 CPI 漲幅已將減緩至 2021 年 8 月以來最低，顯示通膨降溫速度已經超越華爾街預期，或許也比 Fed 預期的還快。

然而，投資人在 Fed 會議前保持謹慎，美元周五攀高，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.2% 至 101.06，使美元計價的黃金對海外買家來說相對昂貴。

RJO Futures 資深市場策略師 Daniel Pavilonis 說：「通常，我們會看到金價在利率決策前走軟，其他金屬也是如此... 我認為，利率將在可預見的未來保持相對強勁的水準。」

他表示，黃金難以持續保持在每盎司 2000 美元以上，預測會在 1900-2000 美元區間卡關一段時間。

市場普遍預期，Fed 下周將升息 1 碼 (25 個基點)，但這可能是本次升息周期最後一次升息。在升息環境下，持有黃金這類不孳息資產的機會成本提高。

Exinity 市場首席分析師 Han Tan 認為，假如 Fed 對升息已近尾聲的想法潑冷水，可能導致金價近期漲勢反轉，回跌到每盎司 1950 美元附近。

Bullion Vault 周五發布最新調查，受訪的 1440 名民間投資人當中，將近 50% 看好金價接下來到今年底上漲 10% 至約每盎司 2125 美元，

受訪者說，他們相信在到今年年底以前，貨幣政策對金價和貴金屬影響最大，接下來是地緣政治因素、政府採購支出和赤字。

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