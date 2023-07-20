〈台積電法說〉AI營收占比6% 看好未來五年需求CAGR將近50%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (20) 日召開法說，總裁魏哲家指出，目前台積電 AI 營收占比約 6%，預期未來 5 年需求年複合成長率 (CAGR) 將近 50%，營收占比也將擴增至 11-13%。

魏哲家說，最近 AI 相關需求成長，對台積電而言是正向的，生成式 AI 需要更高的運算能力和互連頻寬，推動半導體含量增加，無論是使用 CPU、GPU，或 AI 加速器，及針對 AI 和機器學習的相關特殊應用元件 (ASIC)，都要運用先進技術與強大的晶圓製造設計生態系統，都是台積電的優勢。

魏哲家表示，定義為 CPU、GPU 和 AI 加速器等執行訓練和推論功能的伺服器 AI 處理器，需求約占台積電總營收的 6%，預期這項需求未來 5 年將以近近 50% 的年複合成長率 (CAGR) 增加。他也說，近期 AI 需求確實很強勁，後段先進封裝、特別是 CoWoS 產能，目前供給吃緊，不足以支應客戶需求，將會盡快擴產。

魏哲家也預期，對節能運算永無止境的需求以資料中心為開端，隨著時間推移，將拓展到邊緣和終端設備上，帶來進一步的長期機會，已在長期資本支出與成長展望中，納入針對 AI 需求的部分假設，高效運算 (HPC) 平台可望在未來幾年成為台積電長期成長主要引擎。

魏哲家說，雖然總體潛在商機仍在評估中，但生成式 AI 和大型語言模型，只會強化長期推動結構性大趨勢成長，將密切關注相關發展，以尋找更多潛在成長的空間。

魏哲家指出，在 5G 和 HPC 產業大趨勢帶動下，運算需求大規模結構性成長，將持續推動對效能和節能運算更多需求，都需用到先進技術，將推動長期成長，即便今年更具挑戰性，美元營收在未來幾年內仍維持 15-20% 的年複合成長率 (CAGR)。

