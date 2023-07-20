〈台積電法說〉二度下修今年營收 ADR早盤跳水一度大跌逾5%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (20) 日公布第二季財報，每股純益 7.01 元略優於市場預期，但預估第三季營收僅將季增 9.05%，低於市場預期，且因供應鏈庫存去化時間較預期長，二度下修今年美元營收至衰退 1 成，台積電 ADR(TSM-US) 早盤股價跳水，一度大跌超過 5%，隨後拉回至百元附近震盪。

台積電第二季雙率均優於財測預期，其中毛利率 54.1%，優於財測預估的 52-54%，稅後純益 1818 億元，季減 12.2%，年減 23.3%，每股純益 7.01 元，略優於市場預期；上半年稅後純益 3887.86 億元，年減 11.6%，每股純益 14.99 元。

台積電預估，第三季營收為 167-175 億美元，以中間值估約季增 9.05%，低於市場預期，受 3 奈米量產影響，毛利率中位數估 52.5%、也不如預期。

總裁魏哲家表示，由於半導體供應鏈庫存去化時間較原預期長，AI 需求強勁不足以抵銷需求疲弱的影響，再度下修對今年晶圓代工產業及台積電營收預估，美元營收由衰退 1-6% 下修至約 10%。

台積電對今年半導體 (除記憶體外) 產業營收維持上季預估的下滑 4-6%，晶圓代工產業則由衰退 7-9% 下修至 14-16%，台積電受惠強大的技術領先及差異化，營運仍將優於產業平均。