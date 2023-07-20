〈健談展望〉攜手敏盛醫院 打造再生醫學暨疼痛治療中心

健談 (7641-TW) 與敏盛綜合醫院今 (20) 日共同宣布，攜手在敏盛綜合醫院 22 樓打造再生醫學暨疼痛治療中心，由健談提供儀器設備與治療師，提供整合型神經修復與組織再生療程。

據了解，敏盛醫院疼痛中心每月病患數約 600 人，預期在健談的組織再生儀器與超音波儀器進駐，並搭配營養師、護理師以及物理治療師協助教服務以及輔助醫療行為，有望藉此提升自費人數。

健談董事長林鈺軒表示，此次與敏盛綜合醫院合作，以全人照護為出發點，成立再生醫學暨疼痛治療中心建置中心之醫療、服務與系統流程為方針，即日起就開始提供相關服務，並將以多專科綜合疼痛治療為特色，包括神經外科、復健科、神經內科、疼痛科、麻醉科、骨科以及身心科等病患提供整合型神經修復與組織再生療程。

林鈺軒指出，醫療設備百百種，不過市面上缺乏會使用相關儀器的專業人員以及整合商，因此目前營運策略會是先了解終端醫院、診所需求後，再代理引進相關設備。

除了已經與敏盛醫院合作，也有與衛生福利部基隆醫院洽談中，有機會本季底前完成簽約，另外雙和醫院、多家診所也在洽談合作中。

健談指出，公司手握上萬名體態管理、女性營養、高齡保健等不同面向訴求消費者的大數據資料庫，而敏盛綜合醫院為桃園知名的區域教學醫院，雙方均秉持全人照護以及整合醫學的理念，期待雙方團隊資源的結合下，有助敏盛綜合醫院提供患者有別以往的多專科綜合疼痛治療。